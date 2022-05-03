頸痛｜長期做低頭族頸部不適？5招伸展運動遠離痠痛、頸椎長骨刺

現代人長時間滑手機、打電腦，當心加速頸椎退化！跟著醫師天天做5招頸部伸展運動，訓練頸部核心肌群，遠離頸部痠痛、頸椎長骨刺。



長時間低頭 當心頸椎退化

台灣復健科醫師侯鐘堡指出，頸部核心肌群位於頸部前方，長期烏龜頸、低頭，對頸部核心肌群都有不良影響；若是頸部核心肌群弱化，頭部無法維持中立曲線，增加頸椎壓力數倍，更會拉扯頸椎後方韌帶，造成頸部痠痛、頸椎長骨刺，甚至頸椎鈣化。

5招頸部核心肌群運動（點圖）

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侯鐘堡建議，平時多訓練頸部核心肌群，提供5招頸部核心肌群運動適合每天練習：

1. 手指輕推下巴

用兩指將下巴輕輕往後推，並來回5下，此時會感覺頸部微微用力，幫助恢復頸部正確姿勢。

2. 手掌頂住額頭往前傾

用手掌頂住額頭，再將頭部輕輕往前傾，此時會感覺頸部更用力一些，撐住1~2秒、來回5~10下，可以訓練頸部核心肌群。

▼紓緩肩緊動作（按圖👇👇👇）

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3. 頸部後側伸展

收下巴，頭往下低，感覺頸部後側緊繃，持續伸展20至30秒。

4. 頸部前側伸展

收下巴，脖子往後倒，可以伸展頸闊肌，持續伸展20至30秒，此動作不適合頸部神經壓迫患者，容易造成手麻。

5. 頸部側邊伸展

收下巴，左手將頭往右側伸展，右手打開伸展20至30秒，換邊進行。

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