日版iPhone｜日元持續眨值，最新低已突破「6 算」關口，雖然香港人未必能即時到當地旅遊購物，但網購日本版的電子產品就突然變得十分划算 － 由於日元與港幣的價格差異，在日本購買 iPhone 的價格已經要比香港便宜過千了。



日本版 Apple 產品超平價、外國人紛掃貨

由於日元兌外幣匯價持續下跌，目前已經是近 20 年的最低位（在下筆之時，¥100 日元只能兌＄5.87 港幣），而當地的電子產品又未能隨時調整官方售價，故以外匯為收入的外國人購買日本版的貨品時就享有相當大的折扣優惠，尤其是一些奢侈品、電子產品，隨時只是日本國外版本價格的 8 成，當中就包括了 Apple 的產品。

以 Apple 最新的 iPhone 13 Pro 系列為例，目前在日本的售價為 ¥122,800 起、折合約港幣＄7190，而香港版本的售價則為＄8499 起，兩個版本相差達＄1309。據報導，近日有不少身在日本的外國人大手買入 iPhone、iPad、iPods 等產品再轉運回國，為的就是賺取兩國的匯率差價。

日版 iPhone 雖便宜、但一個差異或令人卻步

由於全球網絡及物流的發達，香港人要入手一部日本版的 iPhone 其實沒有多大難度，除了透過當地朋友或水貨商購買 iPhone 之外，一些第三方網站如 Amazon 等都可以購買到 iPhone，如果未能直運香港，一樣可以找代運／集運服務代勞。

而值得一提的，是 Apple 產品是享有全球保養的，故即使運回香港後有何故障，Apple 官方都一樣受理。

但雖然入手難度不大、同時價格又有過千的「折扣」，日本版 iPhone 卻未必如各位想像中般吸引。由於日本當地防偷拍法規的關係，政府規定所有當地發售的手機都不能將相機快門聲調至靜音，當然就連 iPhone 都不例外。

而除了拍照會發出「咔擦」聲響，就連截圖時都不能靜音，這個缺點不免令部份用家感到尷尬，故是否要為此千元差價入手日版 iPhone，就要自行考慮了。