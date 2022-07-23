購買投影機認準這5大重點　一分錢一分貨　4K分辨率隨時只有720P

如果我不說你可能真的不知道，買個投影有這麼多的坑！不過只要你搞懂了這五個參數的貓膩，誰也坑不了你！



▼▼▼購買投影機需認準的5大重點▼▼▼

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1）亮度

商家虛標亮度這件事真的是太常見了，他告訴你這台投影的亮度有3200流明，看著似乎很高，但他說的有可能是光源流明。光源流明根本沒用，要看ANS流明，這個才是投射在屏幕上面的真實亮度。 ANSI流明大於2000，白天不拉窗簾也能看！

2）分辨率

分辨率這東西商家也會套路你。都跟你說4K分辨率，但實際上低於8000元基本不可能有4K的產品，他可能是拿兼容分辨率來偷換概念，就是你要播放4K的片源也是能播放的，但是投影出來的畫質效果只有1080P或者720P，讓你防不勝防，所以購買的時候一定要認準標準（物理/原生）分辨率，1080P就足夠了。

3）芯片

芯片是投影的核心，很多商家芯片不達標都不敢標出來，購買時只需要認準0.47DMD芯片，這個才是支持上面的1080標準分辨率的，低於0.47的不要買，畫質差距非常大。

4）顯像技術

目前顯像技術分為LCD、3LCD、DLP三種，具體理論比較複雜這裡就不贅述了，大家只需要知道選擇後面兩種，畫質更好。

5）投射比

投射比反映的是投影儀投射畫面的距離，比值越小，對空間的要求就越小。對於普通的投影機來說，投射比是1.5到1.9，投射100吋的畫面的的距離大概是3米，普通家庭或者宿舍使用，投射比不要超過1.2，這樣的話小空間也能投出大屏幕。

最後一定要相信一分錢一分貨這個道理，如果覺得有用記得收藏轉發！

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