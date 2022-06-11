電視、激光電視、投影｜三者之間該如何抉擇？　選購指導一文睇清

接連多個購物節出現，也是買電視的好時機，不少電視品牌也開始真金白銀的補貼用戶，像65吋的電視部分品牌已經跌破2000元。可以說是相當白菜的價位了！



但隨著大屏娛樂概念的興起，不少消費者也把選擇的目光從電視轉移到了投影機和激光電視上，畢竟在人類的視覺感官上，更大才能帶來更震撼的效果。

但是大就一定好嗎？對於消費者來說，在電視、投影和激光電視三者之間該如何抉擇呢？今天我以我的角度來給大家分析下。

首先先說說我的觀點，我認為三者在綜合能力上各有優勢，並不存在誰全面強，誰全面弱的關係，所以在選擇上，我認為大家應該根據自己的需求去做合適的選擇。

星越多越好（中關村在線授權使用）

上圖是我簡單做的一個表格，基本上能比較清晰反映出這三個產品的優缺點，大家可以先看一下做個基本參考。

▼▼▼電視、激光電視和投影三者之間該如何抉擇？▼▼▼

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電視：絕大多數人的剛需首選

優點：尺吋多，價格段多，可選擇空間大，畫質好，亮度高



缺點：100吋以上超大屏幕選擇空間不大，超大尺吋價格破百萬一般人買不起



首先來說說電視，作為主動發光的產品，電視的亮度和畫質都是三個產品中最強的，即使是幾千元的主流產品，依然可以說能比較輕鬆的和投影、激光電視比一比。其次電視更主流，尺吋端下到32吋上到120吋，可選擇的餘地非常大，而且價格也是從幾百元到上百萬的跨度，基本上能覆蓋所有預算的消費者。

最後，電視的缺點是，屏幕越大價格越貴，尤其是超過100吋以上的產品，幾萬到上百萬不等，一般人是消費不起的。所以買電視基本上100吋以下就是普通人的極限，而絕大多數人的選擇區間可能是75吋以下。而且超大尺吋的搬運、安裝對於用戶居住的空間都是一個不小的挑戰。此外一旦屏幕出現問題，而又超過保修期，維修成本也是非常昂貴的。

激光電視：大屏愛好者 折中的最佳選擇

優點：亮度、畫質比投影好比電視差，安裝比投影簡單，對客廳長度沒有要求，更護眼



缺點：起步價格基本上萬，可選擇品牌不多，不適合低預算人群



激光電視是近幾年新興的一個品類，可以理解為是投影機的進階版，較比投影儀它的優勢非常多，亮度畫質都更好，同時較比投影儀更依賴安裝距離而言，激光電視可以超短距離將畫面投映到牆面上。

如果你是100吋以上的大屏觀影愛好者，那麼激光投影儀絕對是目前平衡畫質、亮度、壽命等各個維度最佳的選擇。

但100吋以上的價格基本最便宜的也要10000元左右，更高端的甚至要5萬元以上，並不太適合幾千元預算的人群。

投影儀：滿足所有價位段用戶的大屏觀影需求

優點：屏幕尺吋可輕鬆100吋以上，價位段豐富，可選擇產品多，相對護眼



缺點：亮度、畫質、壽命相對較弱，安裝有距離要求



整體來說投影儀的優勢就是可以組建最便宜的大屏解決方案，因為下至2000元，上至幾萬元，投影儀的選擇空間還是非常大的。

但投影儀不太適合白天觀看，由於亮度原因，白天的觀影效果肯定不理想。而光線比較暗的情況下，投影儀的效果還是不錯的。

而且投影儀相對於電視更容易搬運、攜帶，比較適合沒有固定居住場所的年輕人，低端投影價格不僅便宜，而且容易攜帶。

選購指導：



追求極致畫質，要求白天、晚上觀影效果一致就買電視

追求超大屏幕又不想妥協太多亮度畫質買激光電視

追求大屏，便攜，可犧牲亮度畫質，可選擇投影儀



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