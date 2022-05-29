用輕便相機拍照好丟臉？　這想法已過時　四類最常見的輕便相機

現在人們使用電子產品，尤其是攜帶到戶外的產品，首先就是要輕便，相機也是如此。相機中最輕便的莫過於輕便相機了，但輕便相機在人們的既定印象裡往往是「低端」、「小白」的代名詞。



在身邊都是無反相機的時代，拿著輕便相機出門拍照丟人嗎？我們肯定的說，當然不。不信，往下看。

▼▼▼用輕便相機拍照很丟人？▼▼▼

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輕便已經不再是「垃圾」配置

為甚麼以前總有人認為拿著輕便相機出門拍照丟人，因為輕便相機的配置「垃圾」，定位低端。現在不同了，輕便相機的配置已經有了明顯改善。

首先說說最總要的畫幅，以往輕便相機的傳感器還不如現在的手機傳感器表現的好，因此拍攝的照片效果大打折扣，所以很多人不願意使用輕便相機。現在的輕便相機，標配至少是一英寸傳感器，比手機的傳感器尺寸更大，畫質更好。

另外，現在還有很多品牌推出了APS-C畫幅，甚至是全畫幅傳感器的輕便相機，甚至輕便相機的售價也達到了萬元，與全畫幅無反相機價格區間相同。

畫幅的提升有很多的優勢，比如鏡頭轉換系統不同了，也就是鏡頭焦段和實際焦段的差距更小；相機的寬容度方面表現更優秀；夜間的高感畫質表現更出色等等，總之對於用戶來說優勢更多了。

影片方面，目前的輕便相機廣泛支持4K影片，已經與目前相機影片功能的平均水平齊平，因此對於用戶來說，不論是日常拍攝記錄生活，還是為短影片拍攝素材，其實都是足夠的。

另外還有很多技術配置方面的更新，比如對焦系統的提升更加明顯，讓用戶在對焦方面擁有更好的體驗，並且支持人眼識別，拍攝人物主題的照片和影片會更輕鬆。

最常見的四類輕便相機

1）專業攝影師的備機

對於很多專業攝影師來說，日常出行除了自己的主力相機，多為全畫幅無反相機或者中畫幅相機，以及無數的鏡頭和配件，一般還會攜帶一個備機，以備不時之需。這種備機主要以輕便、高畫質為主，那麼輕便相機就更加合適了。

這種輕便相機，至少畫幅也需要是APS-C畫幅、全畫幅這樣的水準，這樣才能夠在輕便的同時滿足攝影師對於畫質的需求。產品比如Canon G1 X Mark III、Sony RX10 IV。

2）拍攝短影片素材

現在有越來越多的普通人投身到短影片賬號的運營中，因為有利可圖。一般這部分用戶的拍攝設備都比較簡單，除了手機之外，就是輕便相機了。這部分用戶對於相機的輕便和易容性要求比較高，但對於畫質的需求比較適中。

其實對於這部分用戶來說，購買相機除了輕便之外，還需要有比較高的性價比，也就是價格要相對便宜，節省預算。比如Canon G7 X Mark III、Canon G5 X Mark II、Sony RX100 M7、Sony ZV-1等等。

3）網紅屬性的固定鏡頭輕便相機

自從小紅書火了之後，現在的網紅小姐姐、時尚小哥哥們也會經常攜帶高顏值的相機去玩街拍、去打卡。最火的除了Nikon Z fc之外，就是富士旗下多台具備復古外觀設計的無反了。在輕便相機的範疇中也有幾台具備網紅屬性的產品，比如擁有大光圈定焦鏡頭配置的理光GR系列，出了幾代產品，幾乎每一代都成為相機界的網紅。

4）普通家用型輕便相機

最後一個很好理解，實際上就是最普通的家用輕便相機了。這類產品價格非常親民，但是功能點並不豐富，也沒有特別突出的賣點，因此這部分產品受到手機的衝擊，銷量和知名度都在慢慢下降。

用輕便相機出門拍照一點也不丟人

現在大家都喜歡拍照、喜歡分享、喜歡記錄生活。一方面是我們的生活條件好了，有更多的錢去遊覽、去旅行，也有更多的錢去購買相機，去體驗拍照的樂趣；另一方面是目前的社交平台越來越豐富，抖音、微博、Instagram、Facebook、朋友圈，這些渠道無論是圖文還是影片，都可以讓我們自己積累自己的粉絲，分享自己的生活。

當你想利用這些平台去牟利，你用手機拍攝的生活就顯得有些不夠「專業」了。你至少需要一台相機的支持，不論是影片還是照片的質量都會更上一層樓。這幾年筆者也見證了身邊一些朋友、同學、同事的網紅之路，他們最基礎的拍攝裝備都是一台輕便相機。當你變得想要繼續提升，你會對自己發布的內容的畫質有更高的要求，到時候你會更換更好的裝備。

而現階段來說，走在潮流中的小哥哥、小姐姐中，出鏡率最高的還是輕便相機，輕便、時尚、畫質好、能拍能錄。那麼問題來了，你願意拿著輕便相機出門拍照嗎？

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