電視｜消費者摒棄55吋而選擇更大屏的65吋電視　核心原因是甚麼？

55吋液晶電視非常的便宜，但是從市場上的銷量數據來看，這類產品已經開始不再像過去那麼受歡迎。原因就是55吋顯然已經不是什麼大屏了。



現在很多65英吋的電視價格非常便宜，而65吋對於大多數客廳來說，是正合適的尺吋。

▼▼▼65吋比55吋電視更受歡迎？▼▼▼

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據中怡康監測數據，2022年1-12周在線上和線下平台，55英吋雖零售量佔比依然是TOP1尺吋；但是相比去年前年整體走在下滑；尤其在線下平台已經連續三年下滑。與之相反的65吋以及以上的大屏電視在銷量規模持續一路「上揚」。其中65吋在今年一季度線上佔比為20.2%，線下佔比為25.9%。

可見雖然55吋依靠價格優勢依舊有銷量，但是電視一般都是使用四五年的時間，入手液晶電視不能只看價格，如果想要保證長期的視覺體驗，顯然現在入手大尺吋是更適合的。這也是為什麼越來越多的消費者開始摒棄55吋的核心原因。

可能不少家庭開始裝修或者準備升級自己的電視，筆者推薦65英吋的尺吋，如果你的預算卡的不是特別嚴，還是大尺吋更適合。別看65英吋只比55英吋大10英吋，但是換算成實際顯示面積，可是大了40%以上，這樣帶來的視覺衝擊和畫面效果提升是極為明顯。

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