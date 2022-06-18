輕便相機｜選購相機需要注意這3點　內附5部高畫質輕便相機推薦

不滿足手機拍照的畫質，又不想要過於沉重複雜的攝影器材，所以高畫質的輕便相機是首選。那麼，在無反相機橫行的今天，市場上有沒有既輕便、畫質又好的相機呢？本期【每日攝影】就跟您介紹幾款非常適合隨身攜帶，同時畫質又出色的輕便相機。



在進入今天輕便相機推薦之前，我們先簡單對相機選購需要注意的一些點，也是每個人選購相機時都關注的點進行簡單的介紹。

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1：像素

像素是最能直觀衡量一部相機標準的一個參數，甚至有時候一部相機好壞直接與像素掛鉤，認為像素越高、畫質越好。

實際上，相機成像（包括手機成像）影響畫質的因素很多，像素僅僅是其中一個方面。現在大多數相機像素都在2000萬左右，已經完全可以滿足日常拍攝的需要了。畢竟很多手機、電腦的屏幕分辨率還停留在1080P，即使是4K影片也不過1200萬像素。所以，對於一部相機來說，2000萬像素完全滿足使用。

2：對焦

相機拍照的體驗如何，是否能夠拍攝清晰，對角性能是關鍵。目前的相機，包括輕便相機在內，對焦系統都能夠滿足大部分場景的拍攝，即使是攝影新手也不會因為對角不准拍攝出廢片。但是對於一些快速抓拍、人物瞬間的捕捉，還需好更性能的對焦系統支持。

3：顏值

「顏值即正義」，對於相機也不例外。相機的價值體現在拍照上，但是一個好看的相機會讓你更願意帶著它出去，使用的頻率 也會更高。所以，不論是專業相機，還是輕便相機，顏值是左右很多用戶選購的一大因素之一。

4：屏幕、續航

屏幕很好理解，數碼相機背後的顯示屏幕，在外出拍攝時，特別是強光下亮度是否足夠，是否可以重視還原色彩，是否支持觸控操作等，這些都是現代相機選擇時必須考慮的因素。續航更好理解了，就是相機電池的耐用度，誰也不希望自己的相機出去拍照，沒拍幾張就沒電了。

了解我上面的選擇關注要素之後，接下來進入我們對於高畫質輕便相機推薦的環節。

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1）FUJIFILM X100V

FUJIFILM X100系列以復古旁軸相機造型作為其賣點之一，FUJIFILM X100V延續了這一外感設計傳統。對於膠片相機或者復古旁軸相機有獨特情懷的用戶，一定會被X100V的外觀深深吸引。不得不說，FUJIFILM X100V的高顏值外觀，在外出拍攝時，是一款回頭率非常高的產品。

除了復古的外觀，FUJIFILM X100V的鏡頭升級到了第二代23mm f/2.0鏡頭，等效焦距保持35mm不變。新鏡頭在原有的設計的基礎上加入了一枚非球面鏡片，從而帶來了更加優異的成像表現，非常適合拍攝人文題材攝影作品。

影像核心上，FUJIFILM X100V採用了2610萬像素的APS-C圖像傳感器，感光度可以擴展至51200，支持面部/眼部識別，擁有425點的對焦系統。另外，FUJIFILM X100V搭載了3英吋162萬像素的翻折觸摸屏幕，這也是X100系列的首例，操作體驗得到全面升級。為了更好地滿足影片用戶，相機還支持無裁切4K/30P影片拍攝。

２）FUJIFILM X-E4

FUJIFILM X-E4無反相機應該是FUJIFILM 將復古、精巧二者融合最平衡的一台相機了。FUJIFILM X-E4延續了FUJIFILM 無反相機的複古造型設計，有著極高的顏值。而FUJIFILM X-E4的重量僅為364克，是一台輕便性極佳的無反相機，很多女孩看到這台相機，都會對它「一見傾心」。

FUJIFILM X-E4雖然外觀小巧，但它的影像能力卻十分出眾。FUJIFILM X-E4用了APS-C畫幅、第四代X-Trans CMOS傳感器，具有2610萬像素，425個自動對焦區域，支持對比檢測+相位檢測混合自動對焦系統，並且具備-7EV暗光對焦能力，在對焦性能和畫質方面都有著極佳的表現。

在操控上，FUJIFILM X-E4配備了可翻轉的3英吋162萬像素觸控的屏幕，同時搭配上豐富的功能撥盤、按鍵和搖桿，為你在攝影中提供出色的操控體驗。

在色彩表現上，FUJIFILM X-E4內置了18種膠片模擬，這是FUJIFILM 獨有的色彩技術。有了這些膠片模擬色彩，你可以在拍攝時根據不同場景拍攝不同的色彩風格，得到色彩風格極具文藝氣質的攝影作品。此外，在影片方面，FUJIFILM X-E4提供了4K 30P和FHD 240P的拍攝能力，充分滿足用戶對於VLOG影片的的拍攝需求。

３）RICOH 理光 GR III/GR IIIx

理光GR系列絕對是現在的網紅級別輕便相機，深受用戶喜愛。理光GR III和GR IIIx作為GR系列的後續產品，兩款相機現在都有著極高的關注度。

在外觀上，理光GR III和GR IIIx延續了GR系列小巧、精緻、低調的設計理念，輕便性極佳。理光GR III和GR IIIx均採用了APS-C畫幅的2400萬像素CMOS傳感器，支持14bit RAW格式，感光度為ISO100-102400，機身搭載SR防抖，提供3軸4級防抖，內置11種圖像風格。

理光GR III和GR IIIx的區別在於前者搭載了等效28mm的定焦鏡頭，而GR IIIx則採用了等效焦距40mm的定焦鏡頭。相對於來說GR IIIx 40mm的鏡頭取景拍攝相對於28mm來說更容易，適用性也更高。不過，兩款GR III相機畫質表現均很出色，使用者可以根據拍攝需要選擇適合的產品即可。

４）松下 Lumix LX100 Mark II

Panasonic的Lumix LX100系列可謂是輕便相機中非常出眾的一款，採用M4/3傳感器和徠卡變焦鏡頭，讓這台相機有著非常好的拍攝畫質表現。

Panasonic Lumix LX100 Mark II採用了M4/3英吋（1.33英吋）1700萬像素CMOS傳感器，傳感器無低通濾鏡，配合Panasonic維納斯圖像處理器，可以帶來更好的畫質表現。在鏡頭上，Panasonic LX100 Mark II搭載了徠卡 Vario-Summilux 24-75mm F1.7-F2.8大光圈變焦鏡頭，這支鏡頭素質出色，非常適合日常隨身拍攝使用。

５）Sony RX100 Mark VII

提起Sony RX100系列「黑卡」相機，恐怕大家都會聽過這台相機的綽號。

作為系列的第七代相機，Sony RX100 Mark VII被譽為「口袋裡的小α9」。這台相機採用了425個對焦點，並且新增「實時追蹤對焦」、眼部對焦（支持人物和動物），最快對焦速度可達0.02秒，對焦性能非常強。

在核心配置上，Sony RX100 Mark VII採用了1英吋2010萬像素Exmor RS CMOS堆棧式CMOS傳感器，搭配Sony BIONZ X影像處理器，鏡頭為蔡司Vairo-Sonnar 24-200mm F2.8-4.5大變焦鏡頭，有著極佳的畫質表現。

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