3大掃地機器人類型比較　價格高低各有優勢　邊款產品先啱你？

掃地機器人已經進入千家萬戶，幾乎一提到不想掃地這個話題，大家首先想到的就是買個掃地機器人，掃地機器人已經一個大眾認可的智能功能類家電。



不過掃地機器人智能解決掃地的問題，但如果你想要拖地，還是需要購買拖地機器人。拖地機器人相對於掃地機器人來說並沒有那麼的被大眾接受，很多人對拖地機器人的能力也產生懷疑，那拖地機器人真的好用嗎？

我們今天就從幾種不同類型的拖地機器人角度，逐一分析下，究竟哪種拖地機器人效果好。

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掃拖一體產品

購買指數：較為潔淨家庭夠用

價格指數：最便宜



掃拖一體機器人是目前比較流行的地面清潔方式，通過邊掃邊拖的方式，不僅提高了清潔效率，同時對於用戶來說也節省了一些空間和省下了購買兩個掃地機器人的費用。

這種掃地機器人拖地功能上目前分為兩種不同的方式，一種是平板抹布類的，通過抹布加水箱的方式，高級點的會前後擺動，配合掃地機器人自身的壓力，對地面實現清潔。

另外一種就是採用更厚實的抹布，通過旋轉的方式對地面進行清潔，清潔的效果對比平板類的要好一些。

純拖地產品

購買指數：適合對清潔效果要求高或者清潔場景比較髒的群體

價格指數：適中



此外市面上還有一些品牌認為，掃拖一體的產品，不能很好的解決拖和掃的問題，認為術業有專攻，掃拖應該是分離的。

所以，出現了純拖地的產品，這種產品的結構上其實和掃拖一體類的產品類似，也是分為平板類和圓形旋轉類。

拖掃洗烘一體產品

購買指數：適合純懶人使用，幾乎完全不用手動操作

價格指數：較貴



掃拖洗烘一體的產品，功能上和掃拖一體的產品原理、形態基本都是大同小異的，這裡不再贅述。

主要是增加了洗烘功能，機器人可以自動返回充電座沖洗抹布，並且烘乾，據說還有一些可以接上下水的產品，這種產品主要賣點就是全程不用用戶動手，同時經常沖洗抹布也能擦得更乾淨一些。

總結

整體來說主流的擦地機器人無論是哪一種，對於絕大部分家庭來說都能帶來至少60%以上的地面清潔效果。

用戶可以根據自己的實際需求選擇對應的產品，每種產品都有功能和價格上的優劣勢，可了解清楚自己的需求後下單。

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