4款掃地機器人推薦　5大革命性升級　避障能力、智能應用更到位

面對疫情時刻，日前許多學校機關和企業紛紛採取遠端工作模式，使得人們待在家的時間逐漸拉，也不得鬆懈居住環境的整潔衛生，不過因應上班族每日繁忙的工作日程，並非人人有時間天天進行居家掃除工作，這時掃地機器人便成了日常清潔地面的得力助手！



相信許多讀者對於掃地機器人不陌生，它並非近代的新興科技產品，早從十幾年前伊萊克斯製造的第一台「三葉蟲」開始，發展至今儼然成為技術成熟的商品，經過數十年的優化改良與新科技應用，現今掃地機器人早已褪去濃濃土炮味，以更聰明、有效率的方式深入角落或是一些邊緣縫隙，將屋中地板清潔乾淨，不過究竟是如何辦到的呢？

▼▼▼即睇新一代掃地機器人的5大革新！▼▼▼

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革新1：路徑規劃能力更全面

考量到多數居家空間地面上，通常會擺放著各式各樣的家具和電器產品，家中也會有不同的格局劃分生活區域，導致地面環境變得複雜許多，這時假若掃地機器人進行清掃工作時，採取漫無目的的佛系清潔作風，又或是在有限的續航力無法完成全區域清掃，那麼最終只會落得事倍功半的效果，清潔效果終將不盡人意，因此，如果要讓掃地機器人有效率的行走至家中不同的空間與角落，藉此完成高覆蓋，那麼良好的路徑規劃能力勢必不可少，目前掃地機器人的清掃邏輯，大致可分為隨機式和規劃式兩種方式。

「隨機式」適合小空間

市面上掃地機器人種類琳琅滿目，不過實際做點功課比價之後，不難發現市面上掃地機器人的價差十分懸殊，而這當中的價格差距則牽涉到了機器本身搭載的清掃科技智能與否之外，再來功能豐富度或配件多寡也是影響價格的要素。其中，掃地機器人採用的清掃模式便是關鍵之一，通常舊型或低價的機種，大多是以「隨機式」盲目走位為主，這類機器人大多是透過碰撞到障礙物後隨機調整方向重新設計清理路線，導致覆蓋的區域有限，假設家中生活空間較寬敞、坪數較大，那麼會出現同一個地方打掃多次、而另一個地方卻被忽略的現象，所以「隨機式」較適合用於350-400呎左右的單位，基本上在小空間中，讓它掃到飽已能覆蓋大部分的地面區域。

一般來說，隨機式掃地機器人較適用於單房或格局方正簡單、坪數不大的居家環境使用。 (圖：Panasonic)

「規劃式」滿足更大面積清掃所需

而近代的「規劃式」掃地機器人則相對於「隨機式」能更有效率和聰明地完成清掃作業，在初次清掃時需要建立環境地圖並進行定位，而各家機器所採用的演算法和路徑規劃方法五花八門，不同的路徑規劃方法有各自的優缺點，適用範圍也各不相同，其中，最常見的方式是把工作空間劃分為一個個大小相同的方格，並在每一方格區域中感測空間的自由度，以及是否有不規則障礙物後，再依循S型、弓字型或回字型路徑來回掃過、交錯清潔，避免遺漏任何區塊，幫助清掃作業更規律、有條理。

規劃式機種會先繪製出家中路線圖，並以S型、弓字型或回字型路徑來回清掃，適合大坪數、房間數較多的住家。（T客邦授權使用）

革新2：導航定位更精準

延續前文所述，「規劃式」掃地機器人在執行工作時，需透過不同的即時定位系統和構圖技術來建構出屋內的佈局地圖，並智能規劃清掃路徑，最大化實現清掃覆蓋面積。而現階段規劃式掃地機器人主流的即時定位和構圖技術分為兩種—雷射測距系統或鏡頭視覺辨識系統。

採用SLAM同步定位與地圖建構技術的掃地機器人，不僅能有效避開障礙物，畫出來的地圖也相對可靠。（T客邦授權使用）

鏡頭視覺辨識系統

以搭載鏡頭視覺辨識系統的機種來說，顧名思義就是透過一顆內建於機身前側的鏡頭拍攝，影像會隨著機器移動的變化去辨識障礙與可前往的地方，藉以達成同步定位與地圖建構效果，讓掃地機器人宛如有「眼睛」般看清楚周遭環境，也因為掃地機器人能看到機身前方的物品，躲過像電線、桌腳等細小的障礙物，再搭配紅外線感測器判斷障礙物位置，補足光線昏暗看不清楚環境的情況，輔助機器行走避免迷航，包含Electrolux、Dyson 和 iRobot Roomba i7掃地機器人皆採行此作法，所以使用時較不必事先整理地面空間。

現今掃地機器人機身下方皆會安裝地面防墜感測器，當感應到下方空間為摟空情況時，便會繞開不再前行，防止機器不慎掉落樓梯的風險。（T客邦授權使用）

LDS雷射測距系統

相對於鏡頭視覺辨識系統，雷射側距系統則是大多數品牌則常使用的方式，這類機種的機身頂部，可以明顯看見一個圓盤，而這當中內置了一個雷射發射器和接收器，當掃地機啟動時，雷射頭便會開始拼命旋轉，藉由接收發射、反彈的雷射測量水平面上的設備、壁面與環境距離的變化來實現定位，經由快速掃描後，基本上能把屋內大致的形狀慢慢建立起來，目前包含小米、石頭科技（Roborock）、Ecovacs 在內都是如此。

這類機種的優點在於雷射側距對環境整體區域的掃描較為精準且銳利，不過由於機器運作時，看不見較小障礙物，所以廠商通常會在機身側緣配備碰撞感應功能，機身碰撞後會立刻回彈並調整清掃方向；而近代的機種則會再升級加入紅外線或超音波感應器，偵測機器前方是否有物體並避開，大幅降低碰撞家中物品的機率，用起來也更加智能。

現階段採用雷射側距系統的掃地機器人，大多會搭配碰撞感應、紅外線或超音波等技術來提升障礙辨識的精準度。（T客邦授權使用）

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革新3：智能應用更到位

作為物聯網智能家電一環的掃地機器人，大多可以透過 App 遠端操控，擁有更智能的操控體驗，比方說使用者可以即時瞭解掃地機器人當前的工作狀態和已清掃的區域，還能根據需求設定清掃特定區域、手繪虛擬牆或禁區，避免掃地機器人工作時越過禁止線，不必像過去需另外購買1~2座的虛擬牆，才能限制打掃區域，使用起來更便捷。

再者，部分掃地機器人更整合 Google Home 或自家語音助手，只要在應用程式端完成設置，日後即可透過相對應的智能音箱進行語音控制，毋須手動指派清掃任務給掃地機器人。

除此之外，在長久使用下，掃地機器人的濾網、邊刷等內部零件勢必會遭受折損，對此，不妨每隔一段時間於 App 上查看機器使用情況，以利及時更換，提升機器的工作效率。

革新4：拖地輔助成常態

現在市面上「掃拖一體」的掃地機器人已漸漸成為常態，這類結合掃地與拖地功能的機種，主要由機器前端負責掃吸工作，並在機身尾端加裝水箱和一塊拖布，靠電控出水方式來拖地，雖然掃拖合一能提升平日地面清潔效果，不過面對有黏性的髒汙或汙漬，那麼目前大多數二合一機種的清潔力，依舊無法完全取代人力拖地的效果，拖地功能比較接近輔助清潔的作用，再加上通常一塊布拖到底常常會把髒汙帶到別處，因此，萬一家中坪數較大，建議還是得依靠人力在中途將拖布稍微洗一下或更換一次性抹布較為妥當。

市面上結合拖地功能的掃地機器人多不可數，這類機種主要是在機身尾端安裝了一塊抹布及水箱，讓後半段負責拖地工作，藉此提升清潔效果。（T客邦授權使用）

革新5：自動集塵更便利

掃地機器人的任務就是分擔家庭的日常地面清掃工作，讓生活忙碌的現代人可以省下瑣碎的家務事時間，去做更多重要的事，享受身邊的美好，同時提高生活品質。不過入手掃地機器人後，也並非一勞永逸，試想這些地板上的塵土、碎屑和砂石被掃地機器人吸除後，最終通通會進到集塵盒中，在有限的集塵盒容量中，我們每隔一段時間仍須自行清理、倒除垃圾，然而，因應少部分掃地機種的集塵盒卸除設計不良，拔除後會造成盒內灰塵掉落，加重清潔的難度，甚至造成揚塵、二度污染，因此為了解放雙手，達到更便捷、有效的除塵體驗，現在也有越來越多廠商推出配備「自動集塵座」的掃地機器人版本。

自動倒垃圾不沾手

市面上這些整合自動集塵功能的充電座，最大好處就是不髒手，省略了自己清理集塵盒的步驟，當掃地機器人完成清掃工作、返回到集塵座上後，集塵座便會自動開始吸塵，將掃地機器人集塵盒內的灰塵抽到集塵座裡的集塵袋，由於一個集塵袋大約可以容納30個集塵盒的垃圾量，因為如此，以往使用者可能一周要清潔一次集塵盒，但換到自動集塵座後，只需要兩、三個月再抽出、更換集塵袋即可，讓清理灰塵的時間拉長，而且集塵袋採用特殊拉環封口，在處理時也更衛生、不沾手，對於比較不勤於清理的人而言是頗方便的設計。

現亦有自動集塵系統兼顧充電座的選擇，不過通常具有自動集塵座的組合通常會比一般版再貴上5千元左右。（T客邦授權使用）

噪音與耗材問題

雖然自動集塵座能滿足久久倒一次垃圾和不沾手的優勢，但缺點是，機器運作自動吸除髒污時，會發出非常大的聲響，比掃地機器人運轉聲再大上許多，因此，如果家中有對聲音比較敏感的嬰兒或動物時，可能會被聲音嚇一跳，再者，每次清理完後也需補充新的集塵袋，久而久之也會增加一筆耗材成本，最後，因應這類自動集塵座的體積都不小，對於小套房或小家庭而言，在規劃掃地機器人擺放位置時，需要特別騰出一個空間來置放。

掃地機器人中有許多配件是屬於消耗品，例如濾網、滾刷、邊刷、電池、拖布和集塵袋等，在購買前也要這些消耗品容易購買與否，以及耗材成本一併考量進去。（T客邦授權使用）

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▼▼▼4款掃地機器人選購推薦▼▼▼

iRobot Roomba i3+：配有自動集塵座的年度輕旗艦

規格：

● 外觀尺寸：34.2(直徑)x9.3(高)cm

● 機身重量：3.2kg

● 續航力：約75分鐘

● 清掃方式：規劃式S型

來自美國的 iRobot 可謂掃地機器人界的翹楚，旗下掃地機器人款式多不勝數，其中，今年推出的 Roomba i3+新品，同樣是配有自動集塵座的產品，不過價格卻是更好入手。如前文所述，自動集塵座的好處，就是當掃地機器人返航回到底座後，會把集塵盒中的灰塵吸入集塵袋裡，而集塵袋袋口也經過設計，拎起來就可以蓋住集塵口，達成不弄髒手的吸塵與便捷的垃圾處理目的，不過因集塵座的體積比起一般掃地機器人的充電座大上許多，所以需要額外挪出空間放置。

此外，這台輕旗艦主打配備進階款 Roomba i7+的吸塵力與 Roomba 900系列相同的滾輪雙膠刷，相較於不少掃地機器人採用的膠刷混合毛刷組合，這款設計了兩個旋轉膠刷，透過刮除的方式來清潔地上的灰塵、髒汙、毛髮，因應兩個膠刷是往內旋轉，因此，比較長的頭髮也不容易卡在刷子上，清潔主刷也相對容易許多。在避障方面，這台偵測到前方有障礙物時並不會直接煞停，而是減速之後輕微試探，如果是假性的障礙沒有觸發碰撞感應就會選擇通過。

ECOVACS DEEBOT T8：處處充滿細節的掃拖助手

規格：

● 外觀尺寸：35(直徑)x9.3(高)cm

● 機身重量：4.7kg

● 續航力：約150-180分鐘

● 清掃方式：規劃式弓字型

掃地機器人大廠 ECOVACS 科沃斯近年來積極拓展市場，因應其產品規格到位且價格親民，向來受到不少年輕人青睞。其中，旗下 DEEBOT T8機型可說是集先進科技於一身，上方搭載 dToF 高速雷射測距技術，可偵測雙倍距離的物體，精準度比起過往機種高出4倍，貼心的是，頂部鏡頭採用密封式設計，可以杜絕灰塵或異物進入，搭配前方的True Detect 3D結構光掃描，確實能精準避開電線或寵物排泄物。

實際使用 DEEBOT T8清掃，它屬於比較小心翼翼的類型，不會橫衝直撞，按照S型路徑一一清潔家中環境，如果遇到障礙物也不會猛撞上去，偵測到前方大型障礙物時，速度會趨緩並停下，繞過障礙物後繼續清掃，即便從微小物品前經過，也是緩緩前進輕輕觸碰的感覺，清潔過程看起來相當聰明！

除了掃地之外，DEEBOT T8也結合了拖地功能，甚至還配有一個強拖模組，拖布的配件種類也十分多樣，一機就能讓地板乾乾淨淨。補充一點，假設家中空間寬敞且有自動集塵充電座的需求，這系列也有加價升級的 DEEBOT T8 AIVI+版本，輕鬆除塵不費力。

Roborock S7+：掃拖合一、清理不沾手

規格：

● 外觀尺寸：35.3x35x9.65(高)cm

● 機身重量：4.7kg

● 電池：5,200mAh

● 清掃方式：規劃式弓字型

近年在掃地機器人市場頗有斬獲的石頭科技，今年新一代S7+延續LDS雷射導航系統與超音波辨識技術，啟動後機器會先延邊行走框出室內範圍後，再以弓字型來回清掃，底部主刷也改由不易纏繞毛髮的膠刷，實際於大理石地板清潔下來，吸塵表現可圈可點，面對大型垃圾偶有被邊刷彈飛的情況，不過針對細小微塵的清潔力十分顯著。

然而，考量到集塵盒濾網面積有限，一旦吸塵量越多，吸塵效率也會逐漸下降，再加上每隔一段時間就得手動清理，稍嫌麻煩，因此，S7+不僅配備自動集塵充電座，其集塵座的結構設計更是獨特，右側內建了15錐分離氣旋和多道過濾系統，可將大粉塵吸入並留在氣旋集塵筒內，並把細小微粒過濾帶往後方出風口，事後只需清理集塵筒即可，省下耗材費用，假設家裡有過敏兒，那麼也能改採左側的集塵袋清潔方式，省去頻繁清理集塵筒的不便，只不過自動集塵座的機身龐大，比較適合居家空間寬敞的家庭使用。

值得一提的是，這台也結合了聲波震動拖地功能，拖地時還可以自動識別地毯，將抹布架懸空避免弄濕，最大化滿足居家地面清潔的需要。

米家掃拖機器人：掃拖到位的平價之選

規格：

● 外觀尺寸：35(直徑)x9.45(高)cm

● 機身重量：3.6kg

● 電池容量：3,200mAh

● 清掃方式：規劃式S型

一向以高配低價聞名的小米產品，旗下智能家電生態鏈中的掃地機器人也是如此，2020年小米推出了全新米家掃拖機器人，其透過機身正上方配備的 LDS 雷射導航掃描系統，偵測室內環境特徵，並在四核心 CPU 和雙核心 GPU 加持下，幫助快速建立室內地圖，搭配12組多方位感應器和 vSLAM 演算法，邊移動也能邊定位掃地機器人的所在位置，讓使用者更容易知道掃地機器人清潔過哪些地方，機身下方也有多組跌落感應器，因此未曾發生摔落台階或樓梯的情況，也能翻越大約2公分高左右的障礙物，例如門檻、地毯等等，但對於電線的避障效果較有限。

由於米家掃拖機器人的主刷，採用刷毛搭配矽膠軟刷組成，當與邊刷相輔相成做清掃時，可將灰塵或是不太黏的汙漬順利清除，掃拖過一次之後地板踩起來變得比較乾淨，不過針對成團的毛髮，這台的吸力效果則稍弱一些，偶爾會發生毛髮被集中堆積在角落的情況，不過以它不到三千元的價格帶，就能讓人享有掃拖二合一的地面清潔功能，算是相當實惠，適合預算有限的族群選擇。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】