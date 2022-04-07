盤點3款懶人家電　智能鎖最啱「大頭蝦」　掃地機器人成懶人恩物

隨着科技的發展，現代人變得越來越懶了。其實懶並不是壞事，證明我們的科技在進步，大家生活水平在提高，有可以懶的資本。



正是因為「懶風盛行」，導致很多跟懶相關的家電產品也開始備受用戶關注，很多人都開始將自己的生活習慣跟這些家電結合起來，從而讓自己的生活中能有更多的時間去解放精力，做更多有意義的事情。

但懶人家電其實也是有好有壞，有的懶人家電非常實用，有的懶人家電買回來可能發現是給自己自尋煩惱，如何選擇對的懶人家電呢？今天就一起來看看吧！

▼▼▼即睇邊3款懶人家電▼▼▼

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解決掃地問題：

今天的掃地機器人基本能夠滿足用戶對地面清潔的需求，而且掃地機器人可以設置一天無限次的清掃，所以，你擔心的掃不乾淨和漏掃是完全不存在的，如果掃地機器人每天定期清掃兩次，你家的乾淨程度完全不會比你手動清潔效果差。

這款米家掃拖機器人3C是小米剛發布的新品，它採用LDS激光導航，能夠實現360°全方位掃描，快速識別家庭環境，建立精準的家居地圖。

吸力方面配備了4000Pa的吸力，支持二合一塵盒水箱，手不沾塵倒垃圾，方便又省心。

路徑上採用弓字+Y字掃拖路徑，仿人手式反覆拖地，「弓」字形清潔路徑規劃，提高清潔效率。「Y」字形則是專為拖地設計的清潔路徑，模擬人工清潔，雙向反覆擦拭，輕鬆拖除污漬。

能掃能拖，而且價格便宜，整體來說這款產品的性價比是非常高的。

解決洗碗問題：

洗碗機一定是個勸架高手，不知道已婚和戀愛中的各位網友們是否有因為誰洗碗而吵架的經歷。一家三口日常洗碗看似很簡單的工作，說實話真天天洗也確實很難有個好心情，所以別糾結了，上洗碗機吧！

美的 RX600 嵌入式洗碗機，針對中國廚房特點，採用獨立、嵌入兩種安裝方式設計，13套大容量更是適合多口之家使用，3-8口之家所產生的餐具都可以一次性清洗完。

內置BLDC變頻電機+變頻水泵雙驅變頻系統，三層噴臂，強力輕鬆洗掉難以處理的重油污。3.0熱風循環烘乾，一進一出實現新風換氣，高效除濕，避免滋生細菌。

搭載深度滅菌系統，除菌率可以達到99.99%，其全不鏽鋼內膽可抑菌防潮，更有銀離子技術抗菌除味，保持餐具清新。

解決不帶鑰匙問題：

出門帶鑰匙是很多人的習慣，但實話實話帶鑰匙這事真的是反人類操作，不但鑰匙小容易丟，最重要的是一串鑰匙掛在身上也很不方便。如果忙起來一出門很可能還忘了帶鑰匙，這時候你只能花幾百元請師傅上門開鎖了。所以我建議大家可以考慮買個智能門鎖，從根本上解決這個苦惱。

華為智選VOC智能門鎖S通過手機可以一碰開鎖，無需解鎖、熄屏開啟，手機沒電亦可開門。32位虛位密碼，即使旁邊有人，無須遮掩，就能達到防窺視的效果。全屋智能家居聯動，回家、離家模式設置，一人一場景，採用C級鎖芯，行業高標準，鎖孔在面板下方、安全防暴拆。

高靈敏指紋識別，識別率99%，半導體指紋頭誤識率≤19%。運用海思WiFi模組，內置Mi-Fi免網關直連,功耗低、傳輸距離遠、抗干擾能力強。金融級安全防護，內置EAL4+安全晶片，國密算法、防止小黑盒攻擊。離家佈防模式，離家時上提執手進行反鎖，即啟動佈防模式。

華為智選VOC智能門鎖S內置EAL4+安全晶片，並採用了行業最高級別的C級鎖芯，整鎖也達到了智能鎖最高安全B級認證，搭配華為智慧生活APP內報警記錄，更加防盜；支持指紋、密碼、磁卡、手機及臨時密碼開鎖，使用更加方便。

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