華為Mate 50發布時間與iPhone 14同期　配鴻蒙3.0外處理器用最新

擠了一年的牙膏，華為Mate 50系列終於要在今年下半年跟大家見面了！



有消息稱華為Mate 50系列的發布時間很有可能「撞車」蘋果iPhone 14系列，倒是很令人期待。

傳華為Mate 50系列發布時間與iPhone 14同期。

+ 3

華為Mate 50系列將搭載最新的Snapdragon 8 Gen1處理器，運行鴻蒙3.0系統。

據了解，華為Mate 50全系採用曲面屏設計、支持120Hz自適應刷新率，左上角雙挖孔設計；搭載最新的驍龍8 Gen1處理器，運行全新的鴻蒙OS 3.0系統，讓設備與設備之間的交互體驗提升一個階層。

延伸閱讀：華為nova10找來易烊千璽代言 主打年輕群體 銀色後蓋未來感十足

+ 29

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】