華為Mate 50發布時間與iPhone 14同期 配鴻蒙3.0外處理器用最新
撰文：中關村在線
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擠了一年的牙膏，華為Mate 50系列終於要在今年下半年跟大家見面了！
有消息稱華為Mate 50系列的發布時間很有可能「撞車」蘋果iPhone 14系列，倒是很令人期待。
傳華為Mate 50系列發布時間與iPhone 14同期。
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華為Mate 50系列將搭載最新的Snapdragon 8 Gen1處理器，運行鴻蒙3.0系統。
據了解，華為Mate 50全系採用曲面屏設計、支持120Hz自適應刷新率，左上角雙挖孔設計；搭載最新的驍龍8 Gen1處理器，運行全新的鴻蒙OS 3.0系統，讓設備與設備之間的交互體驗提升一個階層。
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