華為摺疊手機Mate Xs 2　配備雙旋鷹翼鉸鏈　機身輕薄僅11.1mm厚

早前華為發表了外摺屏設計新作 Mate Xs 2，近日更有實機照片在網上流傳。相片中可以看到，即使採用較罕有外摺式鉸鏈機身，裝置除擁有系列一貫良好的摺痕控制外，機身完成度同樣出眾。



國內爆料達人「數碼閒聊站」日前在其微博帳號，展示了華為外摺屏設計手機 Mate Xs 2 的實機相片。相片中可看到手機螢幕在摺合時，保持前代還原直身 6.5 吋大屏手機尺寸，更罕有地能維持相對薄身 11.1mm 摺合後厚度。而另一組拍攝屏幕展開後相片，亦可看到中央摺屏控制相當出眾，雙旋鷹翼鉸鏈可大幅減少手機摺合時對面板做成壓力，以避免摺痕產生。

Huawei Mate Xs 2開賣，售價由9999人民幣起。

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另一組 Mate Xs 2 相片，則能看到機背部份保持了簡約外觀，鏡頭組集中在左側長條狀邊框位置，三鏡頭以垂直方式排列，並處於閃光燈下方。

Mate Xs 2 採用定製 Snapdragon 888 4G 晶片組作運算處理，畫面配備 2,480 x 2,200 解像度 7.8 吋 120Hz 更新率 OLED 螢幕，摺合後則變成 6.5 吋 2,480 x 1,176 解像度畫面；攝影部份則由 5,000 萬像 F1.8原色主鏡、1,300 萬像廣角跟 800 萬像 3x 長焦鏡組成，國內標配 8+256 售價 9,999 人民幣（約港幣 $11,840）起。

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