Samsung、華為旗艦機商務功能大比拼　三大辦公場景測試結果出爐

對於很多商務人士而言，經常會在旅途中或者是其他不具備基本辦公條件的場景下遇到需要緊急處理工作的情況。在這種情況下便需要依賴手機來進行辦公，那麼在這樣的場景下，哪種手機的辦公表現更好，便成為了商務人士選購手機時不得不考慮的問題。



下面便通過移動辦公、酒店辦公、臨時居家辦公三大場景來對商務人士普遍會選擇的Samsung 與華為兩大手機品牌的最新旗艦機型進行測試，以探究誰才是商務人士的最佳拍檔。

Samsung、華為旗艦機，誰才是商務人士的最佳拍檔。

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只有手機怎麼做PPT？移動辦公場景測試

本次用於測試的是Samsung Galaxy S22 Ultra與華為P50 Pro兩款機型，首先要進行的是移動辦公場景測試。在外出時商務人士經常會遇到需要臨時修改PPT或者是演講稿的場景，那麼在手機上的改PPT的體驗會是怎麼樣的呢？

Samsung Galaxy S22 Ultra+S Pen編輯PDF文檔（中關村在線授權使用）

測試一：使用系統自帶應用進行PPT與PDF閲讀，能否解壓壓縮包

對於很多商務人士而言，使用手機查看與閲讀PPT還有PDF文件是一種剛需。通過實際測試我們發現Samsung Galaxy S22 Ultra與華為P50 Pro均需要下載第三方APP才能實現閲讀PPT文件，Samsung Galaxy S22 Ultra可以使用Samsung 筆記APP閲讀和編輯PDF文檔，華為P50 Pro可以使用華為閲讀查看PDF文檔，兩種均能實現RAR格式的壓縮包直接解壓。

需要安装WPS才能查看PPT文件（中關村在線授權使用）

測試二：能否使用系統自帶應用編輯PPT？

對於在手機上編輯PPT這一需求，我們也進行了測試。通過測試發現兩款手機均不能僅依靠手機系統自身的應用實現PPT編輯功能，在實際使用過程中華為P50 Pro推薦使用WPS進行PPT編輯，Samsung Galaxy S22 Ultra推薦使用Microsoft Office 移動版進行編輯。在分別下載安裝了兩款應用後，通過實際體驗發現兩者均能夠正常進行PPT的編輯操作，擁有S Pen加持的Samsung Galaxy S22 Ultra實際使用體驗更勝一籌。

使用WPS編輯PPT（中關村在線授權使用）

大屏=PC體驗？酒店辦公場景測試

在酒店辦公場景下，通常酒店的房間會配備一台電視但是並不會配置電腦。Samsung Galaxy S22 Ultra與華為P50 Pro兩台面向商務人士的手機均提供了桌面投屏模式，如果用戶隨身攜帶一根USB-C轉HDMI線，用戶便可以將手機與電視連接在一起從而使用電腦模式。

華為P50 Pro開啟電腦模式（中關村在線授權使用）

測試：手機屏幕當觸控板？是否可以手機電腦屏幕同時使用？

通過實際測試，我們發現兩款手機均可以將手機屏幕充當觸控板來控制大屏上的桌面界面，在體驗中可以發現華為P50 Pro的虛擬觸控板不但在啟動時會彈出使用方法提示界面，同時頂部的工具欄設計也更為形象利於用戶理解與使用，交互邏輯更清晰。通過實際體驗也能夠發現，兩部手機都支持手機電腦屏幕同時使用進行多任務處理。

兩款手機虛擬觸控闆對比（中關村在線授權使用）

手機也能當PC主機用？臨時居家辦公場景測試

很多人可能會好奇為什麼居家辦公還需要用手機？這是因為很多人可能會把辦公用的電腦留在公司，但是卻突然在家遇到了需要辦公的需求。與酒店辦公場景相比，臨時的居家辦公通常會有鍵盤和鼠標可以使用。

Samsung手機大屏模式多任務列表（中關村在線授權使用）

測試：能否連接鼠標鍵盤進行使用？

通過測試發現，Samsung Galaxy S22 Ultra與華為P50 Pro均支持連接鼠標與鍵盤在大屏模式下使用，並且支持多任務處理。實際體驗中Samsung Galaxy S22 Ultra與華為P50 Pro的大屏模式體驗都很舒適，可以勝任文檔寫作，PPT編輯等工作，基本可以滿足辦公需求。

Samsung手機大屏模式同時運行多款應用（中關村在線授權使用）

總結

Samsung Galaxy S22 Ultra與華為P50 Pro的移動辦公體驗均很出色，用戶只需預先安裝好編輯文檔所需要的APP，便可以獲得相對不錯的使用體驗。S Pen的存在大幅度提升了Samsung Galaxy S22 Ultra在手機形態下的辦公體驗，可以實現更為精準的輸入與選擇操作；華為P50 Pro的交互設計更為優秀，可以幫助新手用戶快速上手使用。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】