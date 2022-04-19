Apple/小米/Vivo/華為｜4款旗艦機各有優勢　邊款先最啱你心水？

正所謂「一分錢一分貨」，買手機也需要遵循這一準則。比起千元機，筆者更推薦旗艦機，雖然價格貴一點，但勝在體驗好且使用年限久，下面這4款旗艦機都可閉眼買，用上三五年也不會過時且不會卡頓。



▼▼▼即睇4款旗艦機推薦！▼▼▼

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1）iPhone13 Pro



價格：8499元起步

優勢：iOS系統、A15處理器、120Hz高刷



如果預算比較充足，iPhone13系列肯定是首選。相信大部分人都聽說過這樣一句話，有錢買iPhone，沒錢更應該買iPhone。原因就是，iPhone手機的使用壽命比Android機更長，用個五六年完全沒問題。

而iPhone13系列之中，iPhone13 Pro是性價比最高的一款，基本上，這款手機該有的都有。iPhone13系列最大的升級點就是A15處理器和120Hz高刷，但只有iPhone13 Pro和iPhone13 Pro Max擁有120Hz高刷。

所以花更少的錢入手iPhone13 Pro，不僅能夠擁有高刷屏體驗，同時還能擁有和iPhone13 Pro Max一樣的屏幕、影像體驗，iOS系統和A15處理器也都安排上了，唯獨只是電池容量差了一點，何樂而不為呢？

2）小米11 Ultra



價格：8499元起步

優勢：Samsung GN2超大底主攝、67W無線快充、2K+120Hz原色屏



小米11 Ultra搭載的是驍龍888處理器，且配備了滿血版LPDDR5和UFS3.1，性能表現強悍。該機採用的是一體化陶瓷機身的設計，後置三攝方案，在攝像頭旁邊還有一塊小副屏的設計，辨識度極高。

作為「影像新物種」，該機搭載了Samsung 和小米聯合研發的GN2超大底主攝，這顆傳感器的感光面積達到了1.12英吋，完全可以媲美專業相機，再加上128°大視角的超廣角鏡頭和120X潛望式長焦鏡頭加持，影像堆料很猛，三主攝的配置很頂，沒有一顆鏡頭是湊數的。

小米11 Ultra還配備了一塊2K+120Hz原色屏，支持杜比視界和HDR10+，內置5000mAh大電池，且支持67W有線和無線快充，只需要36分鐘就能充滿電。

3）vivo X70 Pro+



價格：5999元起步

優勢：蔡司專業影像、自研專業影像晶片V1



vivo X70 Pro+也是一款專業影像旗艦，影像堆料堪稱瘋狂。除了擁有蔡司專業影像加持外，全四攝支持光學防抖，並且還配備了蔡司T*鍍膜、超高透玻璃鏡片以及vivo自研專業影像晶片V1加持，隨手一拍都是大片。

其次，vivo X70 Pro+配備了一塊6.78英吋的2K E5超感自由屏，支持LTPO技術。該機搭載的是驍龍888 Plus處理器，內置4500mAh大電池，支持55W有線快充、50W無線快充以及10W反向充電，幾乎沒有短板。

4）華為P50 Pro



價格：7988元起步

優勢：HarmonyOS 2、雙影像單元



華為P50 Pro依然是一款4G手機，但這並不影響華為在影像方面的強勢輸出。這款手機搭載的是驍龍888，配備了一塊6.6英吋的高刷原色屏，支持1440Hz高頻PWM調光，即使在暗光環境下也能更加護眼。

與此同時，華為P50 Pro採用的是原色雙影像單元，分別是超級主攝單元和超級變焦單元，在新一代XD Fusion Pro圖像引擎和全新計算光學加持下，華為P50 Pro可以還原更多的圖像細節，所拍即所見。

另外，華為P50 Pro和其他國產手機相比，擁有自研的鴻蒙系統加持，該機適配了HarmonyOS 2系統，如果你也想體驗鴻蒙系統，華為P50 Pro值得考慮。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】