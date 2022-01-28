華為P50 Pocket評測｜獨有輕巧無縫摺合機身　功能多變玩味十足

HUAWEI（華為）全新摺疊式屏幕 P50 Pocket，該機是 HUAWEI 首款揭蓋式摺屏手機，以其獨家無縫摺合機身、加上螢幕無摺痕鉸鏈設計，讓裝置美感更勝同類產品。



此外，P50 Pocket 搭載 HUAWEI P 系列主打的優質三鏡拍攝，擁有 P50 招牌原色引擎跟 10bit 影像感應器，攝力與 P50 系列其他手機不相伯仲。

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HUAWEI P50 Pocket 於外型設計上，採用獨有的無縫摺合機身、跟新一代能讓主螢幕無摺痕的水滴鉸鏈，令 P50 Pocket 折合兩屏中間能完全閉合。此外，該機折合時的厚度只有15.2mm，是同級最薄的手機。

P50 Pocket 採用 6.9 吋 FHD+ 解像度 OLED 摺屏，其採中置開孔設計、21：9 電影屏比例，對應 120Hz 更新率跟 800Hz 觸控採樣率，支援 10.7 億 HDR 色彩跟 P3 色域；蓋面外屏則採用 340 x 340 解像度 1.04 吋 OLED，具 328ppi 像素密度跟 120Hz 觸控採樣率，至於三鏡頭就設於副屏的上方位置。

P50 Pocket 亦繼承了HUAWEI P 系列手機的攝影表現。手機配備 4,000 萬像 F1.8 原色主鏡頭、配以 1,300 萬像廣角跟 3,200 萬像超光譜鏡頭組成三攝像模組，支援 10x 數碼變焦同時，又能透過圓形副屏作優質主鏡自拍，能作出 AI 測膚拍攝、支援智能防曬皮膚特效，跟自動檢測正常光源（順光）、逆光或室內光源的全新後鏡人像拍攝模式。

於擴充功能部份，P50 Pocket 設有Nano SIM 跟 NM 記憶卡擴充，IP53 抗水防塵機身內置 4,000mAh 電池，支援 40W 有線快充。不過就沒有提供 3.5mm 耳機端子及立體聲揚聲器。

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港行 HUAWEI P50 Pocket 預載 EMUI 12，用戶於1月24日後可自行在「我的華為」內升級到 HarmonyOS 2 體驗版。至於規格方面，港版載 Snapdragon 888 4G 晶片組的型號；由於今次測試是鎏光金定製版，所以擁有 512GB 儲存空間，在啟動後系統約佔用 4% 使用空間。圖像部份除可選解析度，亦提供畫面更新率切換。而有關國際版 Harmony OS2 系統的操作及使用技巧可瀏覽HARMONY OS專區的小貼士。

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