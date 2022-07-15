用酒精擦手機直接報廢？專用清潔劑最穩陣　清潔電子屏幕應這樣做

當你感覺手機或電腦屏幕髒了，會選擇怎樣清潔呢？是拿濕布擦？還是用紙巾擦？或者是為了消毒效果好，直接噴灑酒精或用含酒精的濕紙巾擦拭呢？



用含酒精濕紙巾清潔手機的朋友要注意了！酒精雖然具有一定的消毒效果，但若使用不當，會給電子屏幕帶來不可逆轉的傷害：比如會令屏幕出現重影或者條紋的情況，而這種情況一般不在保修範圍內，返廠維修也需要大筆開銷。

那麼為什麼會出現這種情況呢？我們平時要如何正確清潔手機、電腦的屏幕呢？跟小編一起來看看吧~

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1）酒精為什麼會損傷電子屏幕？

這就要說到屏幕材質了。目前我們使用的手機或電腦大部分使用的是液晶屏，其由偏光層和液晶層組成，這些物質都極易溶於酒精，所以一旦遭到酒精侵蝕，屏幕就會被溶解而變得斑駁不堪。

雖然我們目前使用的液晶屏在最上層都加蓋了一層玻璃蓋板，可以起到一定的防刮擦和阻擋溶劑的作用，但仍存在兩大隱患：一、為了防止指紋殘留，玻璃蓋板的表面一般塗有一層有機薄膜——疏油膜，這種塗層對酒精的抵抗能力非常弱，再加上外力擦拭會更容易脫落，導致屏幕變花。

二，液晶屏雖然有玻璃蓋板的保護，但這種保護並不是全方位的，比如屏幕側面的縫隙。大部分因酒精而損壞的液晶屏就是因為酒精滲入到了側面縫隙中，因為酒精表面張力較弱，毛細效應強，一旦出現可以鑽的縫隙，便會迅速侵入其中。

2）如何正確清潔手機等電子屏幕？

如果你還是想用酒精對電子產品進行消毒，那麼最好別用噴霧酒精，因為噴霧很容易進入屏幕縫隙。如果想用酒精擦拭，建議貼一下手機膜，手機膜可以有效阻隔表面的酒精，用含酒精的軟布輕輕擦拭即可。

另外，如果有少量酒精不慎進入了屏幕內部，可立即關閉設備晾乾或用吹風機吹乾，降低酒精腐蝕的時間，盡可能減少對手機的傷害。

當然，我們平時清潔電子屏幕時，最好還是使用一些專用的液晶屏清潔劑，再用軟布擦拭就行。這些清潔劑包含的有效成分主要是表面活性劑，不會損傷有機塗層，對指紋和油膜有著非常良好的清潔效果，此外有不少濕紙巾也具有類似的功能。

目前市面上有很多類似的液晶屏清潔套裝，使用起來也是比較省心方便的。

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