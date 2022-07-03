防藍光手機Mon貼效果微乎其微　選擇藍光膜同高清膜要睇準呢2點

每當入手一部新手機， 馬上就開始各種搜該手機型號的手機膜和手機殼，這應該是大部分人的狀態沒錯了。出於保護愛機的心理，小編最近也看了很多款手機膜，發現現在的手機膜真是越來越花哨了，連號稱護眼的防藍光手機膜都有藍光膜與綠光膜之分。



那麼，市面上的防藍光手機膜真的能防藍光，保護我們的眼睛嗎？藍光膜和高清膜應該選哪個好呢？來跟小編一起尋找答案吧！

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1）防藍光手機膜真的能防藍光嗎？

答：不能說毫無效果，只能說微乎其微。

所謂傷眼的「藍光」，指的是波長在400-500納米之間的一種藍色可見光，常見於太陽和手機、電腦、電視等電子設備。長時間接觸這個波段的藍光會對我們視網膜造成一定程度的損傷，且不可逆，所以打著保護眼睛的旗號，防藍光手機膜應運而生。

所謂的防藍光手機膜，其原理是採用藍光阻斷技術來對藍光進行吸收與轉化，實現對藍光的有效阻斷。一般真正的防藍光貼膜在白色背景下會偏黃色，在強光下偏藍色。然而，市面上大部分的藍光膜並不能有效地阻止藍光，反而會降低手機屏幕的亮度和飽和度，眼睛看著更費勁，更容易疲勞，得不償失。

總體來說，藍光膜有點用但沒必要，如果想護眼，還是少看電子產品多看綠樹藍天吧！

2）藍光膜和高清膜應該怎麼選？

答：推薦買高清膜，關於護眼，你的手機本身比手機膜更懂你。

是的，如果你想玩手機又不想太傷眼，最簡單有效的方法就是打開手機自帶的護眼模式，比如iPhone自帶的Night shift，開啟這類護眼模式後，手機釋放的藍光會大大降低。

另外，降低屏幕亮度也能有效降低藍光傷害，因為屏幕越亮，有害藍光釋放的越多，所以平常使用時把手機亮度調到我們眼睛能看清楚的程度就行。

在選擇手機膜的時候，最主要的參數是看它的透光率和反射率，透光率越高，反射率越小，說明這個膜對屏幕的影響越小，顯示效果更好。所以相較於顏色偏黃的藍光膜，通透的高清膜顯然要更好一些。

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