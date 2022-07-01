手機有必要升級系統？　系統升級喺想你換新機　老機型唔更新仲好

曾幾何時，我們曾天真地認為廠家推送的新版本系統都是真升級，但自從經歷過了幾波逆升級之後我就再也不相信廠家推送的新系統了，甭管是Apple還是小米，大家有沒有感覺。



廠家每次推送系統我們都跟拆盲盒似的，廠家宣傳的越強大，我們心底裏就越沒底，尤其是手握老機型的用戶。

▼▼▼到底我們有沒有必要升級手機系統？▼▼▼

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1）新系統逆優化處處針對老機型

這個操作大家再熟悉不過了，從iOS到MIUI，這基本給大家帶來了揮之不去的「陰影」。赤裸裸的「歧視」老機型，看看Apple最新推送的iOS 16系統對老機型的支持，想要體驗完整版用戶只能購買最新款的iPhone 14，否則iOS 16就是個處處被閹割的體驗版。而近期小米11 Ultra更是迎來了大量用戶吐槽其係統更新後拍照變弱等負優化貧出。

2）系統升級成了拔掉「釘子戶」的手段

不知道從什麼開始，廠家逐漸利用自己在系統層面的「統治權」，強行向用戶推送系統更新，尤其是一些年代久遠的老機型用戶，再加上大家換手機的頻率下降，購買慾望降低等因素，這些老機型用戶更是成為廠家的「眼中釘」、「肉中刺」，新版本的系統使命，也從以前的單純優化提升使用體驗，逐漸附加上了「拔釘子」的作用。明裏暗裏的催促老機型用戶快去買新機型來適配新系統。這幾乎成了所有手機廠家沒有講明的行業潛規則。

3）面對系統推送我們只能視而不見

面對廠家如此行徑，我們又該如何面對呢？我問了下身邊的朋友，他們大致分為這幾類人：1.順從廠家意願，去更新手機；2.跟隨廠家升級，但就是不換新機；3.既不升級系統也不換新機。這其中不知道有沒有大家自己，大家可以對號入座。但我想說的是如果我們手裏拿的是新品以及新品近一代的產品，是可以跟隨廠家升級1至2波大版本的。

如果我們手裏的手機已經超過2代/2年，我的建議是謹慎升級，如果想升級等推送之後看看風評再說，好我們再跟進，有Bug我們就再等等。最後，對於超過3年的機型盡量就不要跟隨廠家節奏進行升級了，一方面新系統對老機型真沒什麼優化的，頂多有些感受不到的安全補丁，另外，老機型的硬件也跟不上新系統的要求，體驗變化不大，沒必要更新，再等幾年直接換新機就完事了。

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