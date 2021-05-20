撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-20 08:00

牙齒是每天都要刷的，很多人平時不注意口腔清潔，很容易殘留細菌，甚至會出現食物殘渣堆積，久而久之可能會導致口腔出現病變，或者有牙結石出現的情況，所以每天用正確的方式刷牙是十分有必要的。

刷牙是用普通牙刷好還是用電動牙刷好？

這就問題困擾著大多想買電動牙刷的人，買一個試試就知道自己適合哪個。其實，這兩種類型的牙刷在使用的過程中只要方法正確，都可以達到清潔口腔的效果，具體的選擇應該根據個人喜好。部分人已經習慣了手動牙刷，那麼可以堅持用手動牙刷，且只要刷對方式，同樣能清潔牙齒。

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電動牙刷的優勢在哪裡？

電動牙刷清潔力度較佳，且可縮短刷牙時間，對於部分上班、上學等人是比較好的選擇。因此，這兩種類型的牙刷都可以選擇，只要操作正確，都能達到很好的清潔效果，並不會存在太明顯的差別。

好奇心是人類的源始本能，電動牙刷別人說好不算，非得自己體驗一下才甘心，「我不要你說好，我要我說好」這是時下流行的口頭禪，也是如今年輕人心理的真實寫照。那麼就買一個試試吧，但是不能亂買，在這裡給大家介紹幾種電動牙刷的選購方法，這樣就不容易被坑了。

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