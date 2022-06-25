手機教學｜Lag機應該重啟還是關機再開？　一文睇清兩者不同之處

手機用久了難免卡頓，遇到卡頓時，大家統一行為就是把手機重啟。但是你是習慣把手機直接關機再開機還是直接點手機的重啟按鈕呢？



其實這兩個不同的操作對於手機的數據清理程度、耗電量等方面的影響都是不一樣的。本文就將具體講講這兩個操作的不同之處。

▼▼▼手機Lag機應該重啟還是關機再開？▼▼▼

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1）關機再開機的耗電量更大

很多人可能認為關機再開機更省電，其實是重啟更省電。因為重啟只是關閉了手機所有軟件，而關機則是關閉了手機的軟件和硬件，再次開機時需要整個CPU全速重新運行，重啟則跳過了這些步驟，所以手機重啟的耗電量更小。

2）兩個操作的速度不同

就像上面說到的，重啟是關閉了所有運行的軟件，而關機是需要把硬件都關閉，重新開機時需要進行手機內部存儲的初始化。相較來說關機再開機比重啟需要的時間長。

3）關機數據清理得更徹底

手機關機時會徹底地退出所有的應用，對一些系統級的軟件也一併退出，同時會對軟件產生的深度垃圾文件與緩存一併清除。而重啟就是關閉正在運行的軟件，對一些系統級的應用和緩存無法徹底清除，清理效果不如關機。所以當手機卡頓時，關機之後再開機的效果會更好一點。

但手機也不用天天關機。以前我覺得手機有輻射，所以每天晚上都會把手機關機後放在枕邊。結果後來看了個報告，說手機的輻射對人體並沒有什麼危害，都在控制範圍內，所以也就不每天關機了。為了讓手機更好的運行，手機兩週關閉一次或者一個月關閉一次就行，這樣也能避免手機長時間運行過熱導致元器件老化。

今天探討這個問題時，同事說他兩年都沒關機了，讓我比較吃驚。讀者朋友們有定期關機的習慣嗎？

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