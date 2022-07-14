iPhone充電速度提升教學｜現在手機充電技術突飛猛進，小米已開發了200W 極速閃充，但Apple產品就傾向於速度／安全之間取得平衡，快充的速度沒有Android手機那麼快。如果iPhone用家臨急出門才發現手機電量不足，以下有7助可以令緊急快充更高效。



7招助令緊急快充更高效

收工回家臨睡前玩玩手機，開足一晚《Netflix》、《賽馬娘》，電池耗盡卻沒有駁火牛，但已經要趕出門口上班，究竟在車程中能不能急救手機電量？以下還有10個小秘技，有助令快速充電的效率更好：

如果iPhone用家臨急出門才發現手機電量不足，以下有10助可以令緊急快充更高效。

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01｜無線充電／MagSafe磁吸充電速度慢

如果要急救iPhone電量，就不建議用無線充電板，或者MagSafe磁吸無線充電了，如果你還是邊用手機邊無線充，有機會出現「入不敷支」情況，電量數值會一邊充一邊減，應該使用 Lightning 有線充電。

無線充電／MagSafe磁吸充電速度慢

02｜使用高W數／PD充電器及快充線

雖然表面上大部份iPhone都是使用Lightning充電線，但其實可以吃快充的W數是各有不同，數字愈大代表能吃下瓦數更大電力輸入，自然充得更快。iPhone 12 系列充電速度可達到 23W，iPhone 13 系列達到30W，但就需要購買相應能提供更大W數的充電器／外置電池。比如PD（Power Delivery）認證快速充電，或索性買apple自家20W USB-C 電源轉換器，但要留意需再多購一條USB-C to Lightning 充電線。

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03｜折機殼別打機｜避免iPhone過熱

有人說充電時不可打機，其實只對一半；正確來說，因為打手遊需要使用大量硬件資源，CPU極限運行，令機身溫度變高，而充電同樣會發出高溫，兩者加起來，會令手機充電程式自動減慢充電速度，以防電池過熱損壞。另外，拆走過厚的手機保護殼對快充也有幫助。

拆走過厚的手機保護殼，令手機加部散熱，對快充也有幫助。

04｜校暗屏幕也能令充電提速

我就是必須一直用手機，才需要緊急快充呀！無法完全不用手機，你也可以暫時將手機屏幕調暗，事關手機屏幕的燈光，是相當「大食」的食電怪。另外，各款app都建議關閉影片自動播放，電量不足時應避免玩IG睇限動。

手機屏幕的燈光，是相當「大食」的食電怪。

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05｜開啟飛行模式

開了「flight mode」，iPhone會關閉行動網路、Wi-Fi、藍牙連接，全都可以節省電力輸出。另外，如果你身處街頭，在訊號不佳的環境下，手機重新接駁網絡一樣會消耗更多電力。

開了「flight mode」，iPhone會關閉行動網路、Wi-Fi、藍牙連接，節省電力輸出。

06｜開啟低電量模式

你也可以改為開啟「低電量模式」，這項功可以令各種APP停止在後台運作，降低處理器運算速度，不會自動調光屏幕，減少 iPhone耗電量，有效提升 iPhone 充電速度。

07｜暫停使用「最佳化電池充電」

「最佳化電池充電」是一項長遠保護電池壽命，令電池不會充到100%的設定，如果你臨時緊急快充，就可以暫時關閉「最佳化電池充電：

Step：設定>電池>電池健康度>最佳化電池充電 關閉



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7招助iPhone充電速度提升



01｜無線充電／MagSafe磁吸充電速度慢



02｜使用高W數／PD充電器及快充線



03｜折機殼別打機｜避免iPhone過熱



04｜校暗屏幕也能令充電提速



05｜開啟飛航模式



06｜開啟低電量模式



07｜暫停使用「最佳化電池充電」



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