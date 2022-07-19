Tesla打機不是夢！Elon Musk宣布Steam整合功能即將完成下月測試｜電動車龍頭Tesla除了在電動車相關技術上一直鑽研突破之外，軟件和電子科技相關的研究和功能擴充也沒有落後，如在自動駕駛上Tesla就一直不遺餘力地開發。也因此不少網民都戲言會否將來可以用Tesla打機；而這戲言可能很快就會成為現實了。



Tesla車輛娛樂系統整合Steam平台 效能和PS5相約

在早前Plaid版本的Tesla Model X / Model S登場的時候，不少人最關心的並非車輛的速度、馬力或是續航力等，而是其強大的車輛娛樂系統，不單坐位附近有更多的屏幕；據官方演示其系列還具有強大的圖形運算能力，可以玩到《Cyberpunk 2077》、《巫師3》等3A級3D大作遊戲。只是演示、官圖是有了，但是直到現在仍然未有Tesla車款可以實際運行遊戲。

不過可能很快「用Tesla打機」這個概念很快就會成為現實，Elon Musk伊隆馬斯克近日在Twitter上公開表示Tesla和Steam的整合「正在取得進展」（making progress with Steam integration），並預計在來月開放測試。

Tesla Model X / Model S的官方概念圖多次出現選擇遊戲的畫面

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至於將來真的可以用Tesla運行Steam遊戲效果如何、會不會「lag機」等等，從硬件性能看新一代Model X / Model S配備2200 x 1300的17吋屏幕，浮點算力達到10 Teraflops，純以浮點算力比較的話和PS5相約（PS5為10.3 Teraflops），用來打機應該是沒有任何問題。只是不知道會不會再增加一些安全措施，例如只能在汽車停車時才能使用，以免影響駕駛之類。

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馬斯克預告Tesla Steam下個月有測試。https://twitter.com/elonmusk/status/1548085294188019717?s=20&t=YUfGESi74kB9JEg8PIJHTA

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