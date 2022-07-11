Diablo Immortal新手攻略｜在全球各地均大受歡迎的遊戲系列《Diablo》暗黑破壞神的最新手機遊戲《Diablo Immortal》暗黑破壞神永生不朽中文版已正式手機、PC雙平台推出，雖然遊戲因為課金元素較重而在網上評價頗為兩極，不過始終是免費遊戲，為了有興趣入坑的玩家以下是遊戲新手攻略，包括早期10個必知心得小技巧和商城課金建議。



Diablo Immortal新手開荒必知10個心得小技巧

作為系列第一款手機遊戲，Diablo Immortal在不少地方和Diablo 2、3不太一樣，而好些在手機遊戲中常用的小技巧則可以應該在本作之中，以下整理10個新手必知心得和小技巧，知道後可以走少一些冤枉路，升Lv衝進度更快去到endgame開始真正的遊戲。

有關職業選擇、升Lv方法及強力傳奇寶石介紹請見另文：

👉Diablo Immortal新手攻略｜職業選擇&快速升Lv方法 強力傳奇寶石

在去到後期戰力（因課金差距）通脹拉大之前其實很好玩

即睇Diablo Immortal新手攻略 早期10個必知心得小技巧 商城課金建議：



+ 11

1. 開啟自動拾取

進入遊戲後第一件事是打開自動拾取；這是因為所有裝備（包括白裝）都能在鐵匠處分解成升級裝備所用的材料「廢棄材料」，而這個材料的用量極大（強化+1至+2已經要150個甚至更多），因此要把每一件裝備都撿起來拿去分解。

2. 升Lv換裝備

解主線、打秘境期間會一直撿到新裝備，早中期而言不需要在意裝備的特性和附加能力，只要將「戰力」最高的裝備穿上就好，反正很快都會升級換掉不用太在意細節。道具欄中比現在穿著的更好的裝備會有一個綠色的箭咀標示，看到箭咀點下去就是了。

3. 裝備盡量強化

金色或以上的裝備可以在鐵匠處強化，裝備有沒有強化性能相差很遠，因此經濟條件許可之下應盡量強化裝備。可以放心的是裝備的強化能夠免費繼承至另一件同部位的裝備上，某程度上可理解為強化的是裝備欄位而非裝備本身，不用怕強化會浪費掉素材。而強化當然是武器優先，但其他部位也應該要著量跟上。

4. 善用賭博

35級化後在主城（衛斯馬屈）中會開放賭博功能（也是系列傳統了），一般來說並不建議花太多錢因為錢在許多升級和強化都要用到；但是本作的飾品不太好掉，如果玩家在35級時仍未獲得戒指、項鍊等飾品，就可以在裡隨便賭一件回來湊合用用，以快速提升戰力。

5. 打副本要組隊

《Diablo Immortal》內建了十分方便的組隊功能，在遠古秘境和地下城的入口能直接選擇「排街場」和隨機玩家組隊；十分建議玩家在打地下城和秘境時都盡量都組隊打，畢竟效率比單刷好得多，可以放心的是掉落物全為玩家各自獨立，不用怕自己的裝被其他玩家撿走。

6. 赫拉迪姆圖鑑與怪物精華

主線解到黑暗森林俠盜戰鬥營地之後（25級左右）就會解鎖赫拉迪姆圖鑑，即是現時許多手機MMO都有的敵人圖鑑系統：當玩家在野外地區擊倒怪物時有機會獲得怪物精華，集滿10個精華之後就可回到任意赫拉迪姆祭壇處拿取報酬。跑主線和每日的時候可以順便看看精華集滿了沒有，有就順便回報一下。

怪物精華

7. 善用紅水

Diablo Immortal的紅水和Diablo 2不用，並非一個道具而是像技能般的設計，紅水有3個充能，使用後擊殺足夠數量的怪物就能回復。因此在遊戲早中期怪物還沒有強到會秒殺玩家時，可以大膽拉一大波怪再喝水+範圍攻擊清掉，清完後紅水又回來了，這樣效率會比安全地打怪好得多。

不過就算有紅水也是要留意本作有等級/戰力壓制，等級和戰力未達該地區/副本的要求時基本上就是怎麼都打不過；當發現戰鬥有壓力時就應該先去刷刷裝和等級，別勉強越級挑戰。

8. 留意野外事件

雖然遊戲的重點在於地下城和Raid等，不過大地圖野外地區也是有些事物值得留意，例如隨機地圖事件和寶箱等，還有機會遇到盜寶哥布林：盜寶哥布林一見到玩家就會逃走，但只要成功擊殺牠就可獲得大量金常和裝備。

Diablo系列的一大精髓：金幣、裝備狂噴

9. PC版推薦用手掣玩

如果是用電腦來玩的話，非常推薦使用手掣來操作，移動、戰鬥、放技都十分方便，尤其移動比用WASD方便太多，也沒有一直點滑鼠那麼累。而使用手掣的同時也能照常使用鼠標，進行分解、升級等操作時照用滑鼠。

10. 專注玩一隻角色

回望傳統《暗黑破壞神2》很多時候都會練一隻高掉寶率的刷裝角色（拿兩把阿里巴巴的野蠻人之類）來為其他角色打裝；但來到《Diablo Immortal》因為手遊系統的關係，玩家基本上打不到自身職業以外的裝備，也就不存在幫其他角色打裝了。更重要是的遊戲的課金元素像是外觀、傳奇寶石等全都是角色綁定而非帳號通用，開新角色的話就要全部重頭打過課過，並不太划算。

因此最好還是慎重選擇想玩的職業，不過官方已表明將來會加入為角色轉職的功能；官方說法是轉職後原有的裝備（雖然在新職業上無法使用）和各種內容的進度都會保留，也能夠隨時切換回原本的職業；想玩多個職業的話可以等此系統推出。

商城、抽蛋系統介紹

Diablo Immortal中有超過20款主要貨幣和素材；不過早中期而言玩家不用理會太多，因為有不少是遊戲遊戲內容（或課金）獲得的代幣，用來交換合成／升級素材。最需要留意的是「永恆傳奇秘紋石」（Legendary Crest）：傳奇秘紋石主要經直接商城購買或禮包、戰鬥通行證等獲得，用途是在打遠古秘境（Elder Rift）之前使用，就能令到該場秘境的報酬出現遊戲中最重要的裝備「傳奇寶石」。

說白了1個傳奇秘紋石就等如一般手遊的「1抽」，只是中間還需要一個跑Rift的形式。事實上你還可以在打Rift之前一口氣放入多個傳奇紋章，一次放入10個就是「10連抽」了。因此在課金例如買禮包或通行証時，主要就是考慮就是換算下來值幾多抽。

購買10個就是10連抽了

剛入坑的玩家來說會接觸到課金內容主要有主線通關禮包、戰鬥通行證、豐盛恩典、外觀（時裝）、直接買石（永恆寶珠），以及60等以後才開放的祕學奇才之路等。

主線通關禮包：在遊戲中通過等定主線地下城後會開放限購一次的禮包，內容物都是永恆寶珠、傳奇秘紋石以及其他強化素材等；禮包的價錢會逐次增加，由最初33台幣（約9元港幣）到最後990台幣（約260港幣）。這些一次性的禮包折扣率都很高，可按自己財力選購，不介意花費少許的話可買一開始第一個最便宜的33元禮包，1抽馬上抽掉，不論抽到什麼傳奇寶石都會對戰力是很大提升，能更快通過1~60升級階段。

這些禮包沒有時限，可以放置到將來想買的時候再來買。

豐盛恩典：即是手遊中常見的「月卡」，一般而言這些月卡都性價比都頗高如果打算玩的話都會建議課下去；但來到Diablo Immortal的話，就會建議先看看自己是否真的會長玩才買。

因為Diablo Immortal的月卡性質和其他遊戲有少許不同，大部份遊戲的月卡（如原神等）機制是買下去時立即獲得一定數量的魔法石，然後月卡生效期間每天登入再獲得一定數量魔法石。假若期間忘了登入，損失的無非就是當天登入可以獲得的份量；就算月卡沒用完就棄Game，玩家也至少按比例地獲得了月卡的內容物。

但是Diablo Immortal的豐盛恩典設計卻有些不同，它將「大獎」兩個傳奇秘紋石設定成「累計登入第30天」的獎勵；換言之若你買了月卡，卻在一個月內有一日或多日忘了登入的話，就無法拿到這兩個傳奇紋章了。唯一方法是再買一次月卡，直到累計登入天數達到30天為止；換言之若你在玩完30天之前就棄Game，豐盛恩典的價值就會大減。因此除非你非常確定自己會玩一個月以上，而且又會每天登入，否則都不是很建議課豐盛恩典。

和其他免費遊戲相比，Diablo Immortal的付費戰鬥通行証不是很吸引

戰鬥通行證：付費解鎖的強化軌跡沒有太多特別有用的東西（主要就是多3抽），但是要升滿整個通行證是非常花時間，不是特別建議買，反而是如果真的能玩完整季、將通行證升得差不多了，才買回付費版取回道具較好。

祕學奇才之路：如果玩到那個等級時還沒棄的話建議可以買，玩到巔峰等級85時合共可獲20抽和一堆素材。

最後是時裝和直接買石方面，除非你本來就是玩手遊課金不手軟的課長，不然不是太建議。

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