Diablo Immortal 攻略（暗黑破壞神 永生不朽） 職業選擇 & 快速升Lv方法 強力傳奇寶石｜在全球各地均大受歡迎的遊戲系列《Diablo》暗黑破壞神的最新手機遊戲《Diablo Immortal》暗黑破壞神永生不朽中文版已正式手機、PC雙平台推出，雖然遊戲因為課金元素較重而在網上評價頗為兩極，不過始終是免費遊戲，為了有興趣入坑的玩家以下是遊戲新手攻略，包括職業選擇、快速升Lv方法及強力傳奇寶石推薦。



職業選擇推薦

遊戲現時有6個職業可選擇，分別是野蠻人、秘術師、狩魔獵人、武僧、聖教軍和死靈法師，所有職業都可選擇性別。

傳統上Diablo遊戲選法師（秘術書）或亞馬遜等遠程職業都較容易開荒，不過來到Diablo Immortal就有少許不同，秘術師（法師）並不是特別強勢的選擇；但另一個遠程職業狩魔獵人（Demon Hunter）就可說是強無敵了。不論是單人刷經刷素材、打地下城（Dungeon）還是大型副本（Raid）都有著頂尖的表現。

可能因為是秘術師而不是法師，所以不及Diablo 2中好用...

即睇Diablo Immortal新手攻略｜職業選擇&快速升Lv方法 強力傳奇寶石介紹：



+ 15

除了PVE之外，PVP的狩魔獵人亦是強勢職業；當然本作作為手機遊戲，始終有Pay 2 Win成份，就算玩家自己技術再好，也是會被重課金的玩家以戰力/數值壓制，想著力於PVP的話就要先有心理準備。

簡言之，在各方面而言狩魔獵人都是遊戲中最上位的存在（所以你會看到許多影片／直播都是玩DH）；如果你比起職業本身的玩法和趣味性更著重強度，那麼選狩魔獵人就不會錯了。如果並不在意PVP，那麼野蠻人和十字軍都是不錯的選擇，兩者在地下城和大型副本都有出色表現。

當然如果並沒有打算投資太多到這個遊戲，只是想跑完主線補完Diablo 2和3之間的故事的話，那麼選自己喜歡的職業就可以了。

人氣高企的死靈法師

快速升Lv方法

遊戲有著完整的主線任務，然後隨著主線任務進度會開啟新的地區、地下城及其他遊戲內容。在1~30級時只要跟著主線跑解任務就可無痛升級，而遊戲早期的進程也很快，就算不跳過劇情，不用一個小時已可升到廿多級。但到了30之後單靠主線的經驗就會開始不夠玩家無縫涵接，這時就要找方法升級了；當然最基本的做法是農野外的怪物升級，但是野怪的經驗相當少，除非用之前網上的流傳的「匙羹掛機大法」，否則會升得十分痛苦。以下是30級之後一些較快的升Lv方法：

懸賞任務：懸賞任務是主線20級左右，來到遊戲中的主城「衛斯馬屈」後開放的系統，簡單地說就是其他手遊或手機MMO中的每日任務，內容大都是去等定地區殺怪，完成後能獲得可觀的經驗。



刷秘境：不怕悶的玩家可以選擇不停刷遠古秘境（Elder Rift），除了有經驗外還可以順便刷一下裝備和寶石；用遊戲內建的組隊功能可很有效率地刷，只是刷久了真的很悶。



無限刷秘境，夢迴Diablo 3

野外事件：在野外地圖打怪時時會隨機觸發事件，通常是擊殺一隻精英怪（紫色名）或一批特定怪物，完成後可獲得相當於一個懸賞任務的經驗。



戰鬥通行證：完成「冒險指南」戰鬥通行證的目標之後在領取報酬同時會獲得經驗值，建議將這些報酬先留起來，到卡等級時再拿，尤其是40級升43級時（因為到43會開放新功能「暗影氏族」）。



強力傳奇寶石Legendary Gem介紹

傳奇寶石是Diablo Immortal最重要的系統之一，用途是鑲嵌於裝備的插槽之中，來為角色附加各種強力效果；到遊戲中後期一個角色的流派和配裝（build）絕大部份都基建於些傳奇寶石和技能的配搭組合之上。

傳奇寶石可隨意裝嵌和移除，不需任何手續費，算是本作較有良心的地方

傳奇寶石主要透過在遠古秘境中附加「秘紋石」（Crest）後通關秘境獲得；但其實如果有留意本作的話大概都會知道秘紋石其實就等如課金/抽蛋：本作的傳奇寶石分成兩種，高級的5星寶石需要用課金的傳奇秘紋石（Legendary Crest）才能獲得，到要看閣下的運氣和財力了；這裡主要介紹1星和2星i.e.無課金也能取得的傳奇寶石，以便大家知道哪些寶石值得投資升級。

1星傳奇寶石：



狂戰士之眼（Berserker's Eye） - 簡單暴力的傷害提升，升Rank後還會提高少許爆擊率，平民玩家最好的朋友。



卡阿森的旺盛鬥志（Ca'arsen's Invigoration） - 提高普攻攻速，雖然Diablo是個技能為主的遊戲，但普攻佔的傷害比重也不少，這顆寶石能帶來實在的提升



連鎖寶石（Chained Death） - 提升範圍攻擊傷害，對Diablo這類刷怪Game是妙用無窮，就算是打單體Boss也好，很多時Boss都會召喚小怪，因此幾乎任何場合都得到。



永恆折磨（Everlasting Torment） - 暴擊時對目標造成額外持續傷害，早期時暴擊率不高可能效果不太明顯，中後期爆擊高了之後就十分強了。



2星傳奇寶石：



狂熱之牙（Fervant Fang） - 隨著攻擊次數提高傷害，所有職業都用得到，提升也十分明顯。



力量與統御（Power & Command） - 非常強的增傷，但是因為增傷是每9秒於普攻和技能之間交換，要用盡其效果的話需要較繁複的操作。



獵神的凝視（Bloody Reach） - 視玩家和敵人的距離增加傷害，所有遠程職業都用得到。



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