iPhone 14 Pro Max疑似實機照片曝光｜預定於今年推出的iPhone 14是蘋果迷以至所有手機用家的焦點，有關iPhone的情報、猜測和流出也曾間斷；最近就有懷疑是iPhone 14 Pro Max的實機照片流出。



疑似實機照片和生產設計圖紙流出 後鏡頭史上最凸

最近在中國百度帖吧中的「iPhone14吧」內，有一位網名「蘋果深圳富士康生產員」的網民貼出多張iPhone 14 Pro Max鋁板圖紙（該帖文現時已無法查看）。圖紙上記載有詳細的機身尺寸，按圖紙所述，iPhone 14 Pro Max和iPhone 13 Pro Max相比，機身長度減少0.09cm，寬度增加0.48cm，厚度則增加0.2cm。

在百度貼吧流出的疑似iPhone 14實機側身照片

另外最值得留意的是iPhone 14 Pro Max的後鏡頭凸起高度達4.17厘米，比過去任何一款機型都還要高，從側面照片來看就相當明顯了。若流出屬實，雖然用家們肯定會歡迎有更強的鏡頭，不過之前iPhone 13已經常被人取笑「枱面放不平」，現在鏡頭更「激凸」之下看來要如何平放iPhone也會成為一門學問了。

而從另一張機身規格流出圖可見機身正面用上了「感嘆號」穿孔屏幕而非最近幾代使用的瀏海設計，和之前Apple泰國官方在其Youtube頻道錯手上傳的Apple Pay廣告影片的畫面符合。

👉iPhone 14新設計｜Apple官方片流出、提早確認「感嘆號」前鏡設計

根據過去經驗新iPhone通常都在每年9月發佈；外媒9to5mac認為iPhone 14可能會在9月13日發佈，但也有可能因為供應鏈的關係延後。

《香港01》科技玩物頻道緊貼iPhone最新情報，有關iPhone 14的上市時間、價錢、規格、顏色流出和消息整合詳情可見另文：

👉iPhone 14價格曝光｜14 Pro／Pro Max 定價破天｜規格情報總整合

👉iPhone 14上市時間！價錢/規格/新顏色｜最完整預測合集

iPhone 14流出/預測合集：



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