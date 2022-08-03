iPhone 14 價錢將會比預期平？7月份無數科技網爆料，指iPhone 14 系列全線4款手機：iPhone 14 / iPhone 14 Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max 將比iPhone 13代相同定位的舊機漲價100美元（約加價800港元），成史上最貴iPhone！不過《彭博社》知名爆料者 Mark Gurman 近日流出對買家有利的新消息，Tim Cook決定iPhone 14 不加價了！



Apple 撤回加價決定有原因

大量分析師指Apple 受困於全球半導體、原材料供應鏈短缺，且物流成本也飆漲，iPhone 14 系列 4款手機：勢必加價。加上華為這對手已經不攻自破，無人與 Apple 競逐高價手機市場，所以Apple將會大膽進取地加價。然而近日Mark Gurman 透露了Apple內部線人的新爆料，蘋果參考了上一季度財報，iPhone營收僅較去年同期提升3%，指高層人士擔心加價會影響 iPhone 14 銷量，加上又取消了定價平售量差的mini 細機，相信整體收入有提升，才選擇撤回加價決定。

換言之iPhone 14系列將與iPhone 13同定位機種維持相同售價

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iPhone 14 ／Max／Pro／Pro Max 疑似價格及規格曝光

iPhone 14 價格 799 美元 （最新爆料價 699美元）



iPhone 14 Max 價格 999 美元（最新爆料價 899美元）



iPhone 14 Pro 價格 1,099 美元（最新爆料價 999美元）



iPhone 14 Pro Max 價格 1,199 美元（最新爆料價 1099美元）



晶片：iPhone 14 及14 Max A15 Bionic／14 Pro 及14 Pro Max A16 Bionic



屏幕：6.1／6.7吋 120hz AMOLED Display



鏡頭：4800萬／1200萬／1200萬三鏡



容量：128／256／512／1TB 四種內置



系統記憶體：8GB RAM



電量：Pro 3,200mAh/ Pro Max 4323mAh



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iPhone 14 Pro最有炒味！唔加價更多人搶

但別以為不加價，你就一定買到iPone 14，正如上文提及，現時高科技商品都要面對零件不足、物流成本高漲的困難，所以現貨必定會供不應求。蘋果分析專家郭明錤曾在 Twitter 表示，華為仍未能生產5G 手機，將無人跟 Apple 競爭，令iPhone 在中國一騎獨走無對手，導致更多人搶購，如果Apple真的放棄加價，那iPhone 14系列定將因此會更多人搶。至於那一款最炒得呢？因為今年平價機將使用A15舊核心晶片，所以定價不加，但硬件耳目一新的iPhone 14 Pro 將會最多人爭。iPhone 14有得炒？專家……（觀看更多）

iOS 16 beta 版的 wallpaper 暗示出 iPhone 14 Pro 將加入 Always-on Display（9to5mac 圖片）

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iPhone 14 Pro Max疑似實機照片流出 史上最凸後鏡頭恐難平放

有關iPhone的情報、猜測和流出也曾間斷；最近就有懷疑是iPhone 14 Pro Max的實機照片流出，其鏡頭凸起高度達4.17厘米，比過去任何一款機型都還要高……（觀看更多）

在百度貼吧流出的疑似iPhone 14實機側身照片

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iPhone 14 Pro 跑分／電量都一樣咁班

除了取消細芒iPhone 14 mini，改為推出6.7吋大芒版iPhone 14 Max（非14 Pro Max），更有傳 iPhone 14 ／14 Max 和 iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 使用的核心晶片有異，只有 iPhone 14 Pro ／14 Pro Max 升級使用新款 A16 Bionic，而 iPhone 14 ／14 Max 將繼續使用iPhone 13 的同款 A15 Bionic 晶片。雖然未知14／14 Max 在屏幕、相機方面有否提升，但吸引度真的大減呀。

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