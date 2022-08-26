華為Mate 50系列通過3C認證　配66W充電器外　更用上新一代處理器

近日，一款型號為CET-AL00的華為TD-LTE數字移動電話機現已通過3C認證，配備66W充電器。



生產商以及申請人都是華為，可以推測這四款機器是華為Mate50系列。

從3C認證中可看到，HUAWEI Mate 50系列將配備66W充電器，而處理器更用上最新的！

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搭載的處理器為Snapdargon SM8425，也就是說將要搭載新一代Snapdargon 8。此外，入網訊息顯示，華為Mate50、華為Mate50 Pro以及華為Mate50 RS等三款機型均不支援5G，搭載HarmonyOS操作系統。

華為Mate50 Pro和華為Mate50 RS採用了劉海微曲面屏幕，分辨率為2612*1212，支持120Hz LTPO可變刷新率。三款手機都是支持66W快充，配備4500mAh電池。

據爆料，還有一款華為Mate50E，其將要搭載Snapdargon 778G，支持4G網絡。居中挖孔直屏，90Hz刷新率，分辨率為2800*1225，續航方面，支持無線充電，支持66W快充，配備4400mAh電池。

值得一提的是，華為Mate50系列現在已經上架，可以預約。

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