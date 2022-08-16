小米POCO M4 5G 推出國際版　完備5G配置僅售219歐元絕對抵玩抵買

在今年四月，小米旗下品牌 POCO 推出了入門向 POCO M4 5G 手機，但當時僅在印度市場銷售；不過近日廠方終於將這款平價 5G 裝置推向國際，以 219 歐元（約港幣 $1,740）起價格發售。



具備黑、藍及招牌 POCO 黃色選擇的 POCO M4 5G，據透露將推出 4+64 跟 6+128 兩種儲存配置，歐洲方面售價分別為 219 歐元（約港幣 $1,740）及 249 歐元（約港幣 $1,980），不過因當地 VAT 增值稅關係，如 POCO M4 5G 在港推出的話，可望機價將有進一步下調空間。

POCO M4 5G的國際版本，平玩大電手機。

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機身規格部份，國際版 POCO M4 5G 在外觀設計上，基本沿用了今年四月在印度市場上市的同型號手機，不過機身鏡頭就僅具1,300 萬像主鏡、200 萬像副鏡配置，水滴屏前鏡亦只有 500 萬像輸出。其他部份 POCO M4 5G 就擁有相同用料，像配備 6.58 吋 FHD+ 解像度 90Hz 更新率 LCD、MediaTek 天璣 700 晶片組，內置 5,000mAh 電池及支援 18W充電。

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