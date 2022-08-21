200W快充會損害手機電池？　充電機制保安全　10分鐘閃充時代來臨

近兩年，手機快充技術發展迅速，現在已經出了一款支持200W快充的手機——iQOO 10 Pro，該機是目前唯一的200W快充手機，也是全球首個量產200W快充的手機，不到10分鐘就能充滿手機電量。



然而隨著快充速率越來越大，大家不由得也會擔心：手機充電這麼快，會不會把手機充爆？電池會受損傷嗎？今天我們就來聊一下這個問題。

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大家之所以擔心這個問題，應該也是因為以前用的手機電池是可拆的，電池在使用充電器長時間充電後會出現發燙、鼓包等問題，看起來很嚇人，像是要爆掉一樣。

而現在大家應該都有過直接充一夜手機的情況，但是手機並沒有出現太大問題，這是因為現在的充電器在手機充滿電後就會停止傳輸電能，所以「充爆」手機的情況基本上是不會發生的。

其次，隨著快充技術的發展，手機廠商自然也不會忽略電池安全的問題，解決方法就是——充電設備足夠智能：在快充過程中，前80%左右的電量採用高電壓快速充電，而剩下的20%左右電量則會放慢充電速度，採用涓流充電，以防止電池過充老化。比如市面上比較火的氮化鎵充電器都是採用了這樣的充電機制。

如今看來，智能手機快充已經進入到了成熟階段，手機廠商們在推進快充技術更迭的同時，也盡量在補全電池方面的短板。目前快充導致電池衰減的過程已經變得非常緩慢，保守估計，至少要經歷數百次快充後，電池才會顯露出一些傷害。

所以200W閃充的出現，標誌著智能手機進入到了「10分鐘閃充時代」，但以後還會出現更快的充電速率，可能到時候充電1分鐘就能續航一整天！想想就很期待呢~你覺得呢？

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