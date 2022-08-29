iPhone為何逐漸「Android化」？　國產手機競爭激烈直逼技術升級

退回5年前，iPhone手機的每一次更新都可以說是Android手機的標杆，不管是什麼功能，Android手機都要拿過來借鑒一下才行。但到了近兩年，不知道你有沒有感覺到，iPhone擠牙膏式的升級，讓越來越多的用戶發現，iPhone的功能升級不再給人眼前一亮的感覺，而是逐漸Android化。



尤其是最近幾次更新，比如熄屏顯示，iOS剛一更新，網友就迫不及待的表示：這都是Android好幾年前就有的功能了，iPhone居然拿來當重磅更新？比如說Android在努力研究全面屏，而iPhone還在讓劉海小和更小上糾結，預計此次iPhone 14打孔屏發布後，至少3-5年，iPhone都不會出現Android手機的真全面屏。

是iPhone技術不行了？還是iPhone自持用戶太多，不想升級呢？我今天也簡單的分析下。

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iPhone的發展是一場自己和自己玩的遊戲

看到今天的iPhone讓我想起了10多年前的諾基亞，同樣都是一個時代的王者，而且幾乎沒有同級別競爭對手。這就導致了一個很關鍵的問題，失去了競爭的目標。

對比當前的手機行業，iPhone幾乎很難找到同級別的對手，尤其是iOS生態的獨家性，只要用戶進入iOS生態，只要硬件別做爛，那就幾乎等於這個用戶流失的概率就會很低。

所以從商業角度來說，不管iPhone出什麼產品，大升級也好，小升級也罷，想用iOS系統，你就必須選擇iPhone。如果你是一個追逐利潤的商業體，這時候的你肯定也會想到這一點，與其花大價錢把iPhone做的棒棒的，不如做一個差不多的iPhone，既能滿足用戶升級需求，又不用額外花太多成本，實現利潤最大化。

換句話說iOS的獨家性，即使iPhone做的再差，短期內也不會差銷量，從這個角度來說，蘋果是有恃無恐的。

國產Android手機崛起，競爭激烈，倒逼廠商技術升級

而相比於iPhone市場獨佔過得悠哉，Android手機的市場就沒那麼輕鬆了。由於Android系統的開放性，目前市面上除了蘋果的iPhone之外，剩下的觸屏智能機幾乎都是清一色的Android系統，所以競爭壓力可想而知。

大家都知道的道理就是有競爭技術迭代速度才會更快，所以尤其是國產Android品牌，為了能夠保住市場和用戶，就必須要拿出200%的精力來搞產品、搞技術、搞營銷。這就導致了有的品牌強化硬件，有的品牌強化軟件，有的品牌強化體驗。久而久之Android的硬件、軟件、用戶體驗等方面就做的越來越高端，甚至超越iPhone。

當Android部分功能和硬件超越iPhone後作為後者而言，能升級的點很有可能會和Android撞車。

手機行業逐漸成熟化，技術硬件瓶頸期，能升級的越來越少

我認為另外一個原因，就是整個手機大行業已經非常成熟，早期的手機行業，各廠家還能八仙過海，各顯神通，發揮自己的長處，研究專屬的功能。

但隨著一個行業的成熟，勢必能夠升級的點就會越來越少，所以對於品牌方來說，很難不再出現技術上的重疊。因此出現功能重疊和撞車也是理所當然的。

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