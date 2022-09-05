iPhone 14 炒價｜Apple 將會在香港時間 9 月 8 日凌晨時份舉行新品發布會，屆時如無意外 iPhone 14 系列的各個機種都會悉數登場，而每代 iPhone 除了設計、功能以外，其「炒賣價值」亦是不少人的焦點所在，而作為預熱，iPhone 14 系列的第一口炒賣價都已經在國內流出了。



iPhone 14 黃牛價國內流出、最多炒高＄4000 港幣

雖然今年度的 iPhone 發布會比以往的稍早舉行，但 iPhone 14 系列最快亦應該要到 9 月 16 日左右才正式發售，殊不知內地的手機店為了鎖定客人，就更快地張揚新機的預訂賣價。據悉今次流出的炒賣價格為手機店鋪的「黃牛價」，亦即是面向消費者買家的炒價，一般而言會比其回收價多出＄1000 左右，故亦有一定的參考價值。

iPhone 14 系列未發表，國內內的手機店鋪已經標出預訂的「黃牛價」（圖 微博）

從流出的圖片中所見，4 部 iPhone 14 的炒賣價格都比傳聞中的原價高出不少，溢價最少的是基本型號中的小屏幕版本 iPhone 14，而最「炒得」的型號則為頂配版本的 iPhone 14 Pro Max，足足炒高逾＄4000 港幣，與過往的炒賣慣例相似。

以下為大家列出 4 部 iPhone 14 不同型號的傳聞價格及是次的「黃牛價」差距，原為美金及人民幣價，以下將轉換至港幣方便計算：

iPhone 14 原價約＄6300、黃牛價約＄7785 － 溢價＄1485

iPhone 14 Plus 原價約＄7100、黃牛價約＄8598 － 溢價＄1498

iPhone 14 Pro 原價約＄7800、黃牛價約＄11500 － 溢價＄3700

iPhone 14 Pro Max原價約＄8600、黃牛價約12670 － 溢價＄4070

售價不變、規格升級？iPhone14 最新 8 大傳聞懶人包

除了不少人關心的機身顏色，一直以來的傳聞都指出今代 iPhone 14 系列在外觀、功能上都有著若干變化，以下就為大家一次過整合至今為止最新的流出／傳聞，讓大家 5 分鐘追貼市場資訊👇👇👇