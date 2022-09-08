iPhone 14 Pro 實機試相公開 | 蘋果發布會《Far Out》已於香港時間9月8日凌晨舉行，一口氣公布了多款新產品；其中最多人關注的當然是新一代iPhone 14，而對用家而言新機的影相拍攝功能自然是注目焦點之一，以下是iPhone 14 Pro的攝影功能介紹及官方試相。



4800萬像素鏡頭配四合一像素感應器 拍攝效果全方位強化

今次iPhone 14 Pro的一大特點是鏡頭終於突破了1200萬像素，升級為4800萬像素的主鏡頭（普通版iPhone 14的主鏡頭則仍然為1,200 萬像素）；除了與iPhone 14同樣的光影引擎之外，iPhone 14 Pro系列更可以用四合一像素技術來生成更佳影像。同時，更高像素的鏡頭亦讓iPhone能以裁切圖片的方式補足1x主鏡頭及 3x遠攝鏡頭之間的變焦段、從而輸出無損的2x變焦相片。

相信準用家們都十分期望新鏡頭的性能及拍攝效果

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按圖放大睇iPhone 14 Pro蘋果官方試相及介紹：



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除了硬件上提升外，蘋果也強調軟件及演算法方面同樣有配合升級；官方指iPhone 14 Pro透過硬件和軟件的深度整合，將中至低光的拍攝表現提升到極致：主相機表現提升高達 2 倍、超廣角相機提升高達 3 倍、長焦距鏡頭提升高達 2 倍，以及原深感測鏡頭提升高達 2 倍。光影引擎在影像處理期間提前進行「深度融合」，大幅提升影像質素，拍攝細節極盡細膩，同時保留精細紋理，色彩更艷麗，亦能保留更多相片細節。而「四合一像素感應器」則透過將每四個像素結合為一個大的四合一像素讓低光拍攝表現更出色，同時可用2倍長焦距拍攝全解像度相片及4K影片無需數碼變焦。

四合一像素感應器為專業工作流程帶來好處，令 ProRAW 的細節更細膩動人，呈現出前所未有的細節。

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從官方試相中可見在低光的表現確實令人亮眼，尤其是一張在黑色背景穿黑西裝的照片，能清楚顯出背景、西裝及頭髮顏色的分別，西裝紋理也清析可見；換了一般手機或數碼相機，這情況下影相很大機會是「痴地」糊成一片。

低光攝影向來是手機影相一大挑戰

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更多iPhone 14 Pro相機系統的更新及功能包括（來自蘋果官方介紹）：

全新 1,200 萬像素超廣角相機配備 1.4 微米像素，讓影像更清晰銳利，細節更豐富，進一步提升本來已經相當強勁的微距拍攝功能。



更佳的長焦距相機帶來 3 倍光學變焦。



全新前置原深感測鏡頭配備 ƒ/1.9 光圈，能在低光環境下拍攝出更出色的相片和影片。鏡頭首度採用自動對焦，即使在低光下拍攝或從遠處拍攝群體相片，都能更快對焦。



全新原色調閃光燈經徹底重新設計，配備一系列 9 個 LED 燈，可根據已選取的焦距改變模式。



強勁的運算攝影優勢，例如「夜間模式」、智慧型 HDR 4、支援人像燈光效果的「人像模式」、「夜間模式」人像相片、提供自訂個人色彩的「攝影風格」功能，以及 Apple ProRAW。



全新「動作模式」能拍攝出極為流暢的影片，並可應對大幅度的搖晃、動態及震動，甚至在動作中途拍攝影片亦能使用這個模式。



「電影效果模式」現支援 24fps 或 30fps 的 4K 影片攝錄。



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