iPhone 14 炒價｜Apple 新旗艦 iPhone 14 系列中的其中三部機種將會在 9 月 16 日、即今個星期五正式在香港發售，而對部份香港人而言，iPhone 的種種新功能或未及其炒賣價值吸引。就在稍早之前，就有據報為先達場內手機店的第一口 iPhone 14 系列回收價流出，讓我們可以預視一下今次 iPhone 14 系列的炒風。



作為香港首屈一指的 iPhone 炒賣市場，先達的手機回收鋪當然會率先「放風」（資料圖片）

iPhone 14 系列第一口價：「大機」繼續吃香

網上流出的先達「第一口」iPhone 14 系列回收價（圖 Facebook）

根據今次流出的回收價資料，iPhone 14 系列三部新作當中，最基本的 iPhone 14 目前沒有甚麼炒賣價值，全系列各型號當中，就只有紅色的 256GB 版本可獲正數回報，其他全都「跌破招股價」、轉手還要虧損離場。

反觀過去幾年一直有大量需求的 Pro 型號就吃香得多，當中又以俗稱為「大機」的 iPhone 14 Pro Max 錄得最大的盈利。iPhone 14 Pro Max 四個容量版本當中，以 512GB 版本的回收溢價最高，而最新推出的暗紫色回收價就再高幾百，平均一部 iPhone 14 Pro Max 可以賺取＄1000～1500 的回報。

然而值得一提的，是上年 iPhone 13 Pro Max 在開售初期曾一度炒上 +$2500 的水位，故 iPhone 14 Pro Max 此時流出的回收價僅僅算是「有賺」而已。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 14 系列各大型號回收價參考資料👇👇👇

*****iPhone 14 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本文更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****

中國內地已見大貨、提早開機代價沉重

對香港版本 iPhone 的炒賣需求，不少是來自中國大陸，其實內地市場也並非缺貨，會搶香港版本 iPhone 的原因主要來自內地高定價的關係。

早前在網上就有內地網民流出了已經到貨的 iPhone 14 系列模樣，可見在全新的白色外盒上加上了大大張紅色封條，講明在 9 月 16 日 8 時前激活的話就會被罰款 20 萬，而除了金錢上的損失，提早開機更會令有關的經銷商從此被 Apple 除名、不再供貨，損失的生意額實在難以估算。