iPhone 14 分期|Apple 最新一代旗艦手機 iPhone 14 系列在今日(9 月 9 日)就正式開訂,不想一筆過付出大筆金錢買機的用戶,可以考慮一下 iPhone 專用的分期方案「iPhone for Life」。



iPhone for Life 這個港版的「iPhone Upgrade Program」經過 2 年的發展,目前已經可以配合本港各大主要電訊商進行分期,熟行的用家更可以用半價玩機兩年,究竟玩法如何?以下就為大家詳細解構。

半價玩新 iPhone 2 年?iPhone for Life 分期大法

Apple 在 2015 年於美國推出「iPhone Upgrade Program」,讓用戶分期購買 iPhone,並在一年之後免費升級至最新一代,而香港版本玩法類似,但就並非由 Apple 官方提供分期,而是由電訊商與銀行信用卡公司合作,讓用戶分期購買 iPhone。

各電訊商的 iPhone for Life 在分期期數以及每期額度都會有些微分別,但整體玩法都是大同小異(圖 SmarTone)

iPhone for Life 的實行主要分為 2 個階段:

第一階段 - 電訊商與客戶簽約上台,並用指定信用卡分期付款(目前最常見的是 33 期)



第二階段 - 當供款到達 24 期,用戶可以退還原有iPhone給相關電訊商,以「回購價值保證」(約為原價的25%)抵銷分期餘額,更可升級至最新 iPhone; 或保留原有 iPhone 繼續分期繳付餘額。



以今年最新推出的 iPhone 14 為例,其原價為$6899,分 33 期供款,即每月供款約$209;而在供款 24 個月、即付出 $5016 後,用戶若選擇退還 iPhone 並換成下一代,不單不需要繼續餘下的 13 期供款,還可以利用「回購價值保證」在下一部 iPhone 的機價上減去 iPhone 14 原價約 25%、即約$1724,變相只是用了$3292 的價格就用了 iPhone 14 兩年。

6 大電訊商都適用、惟有一限制

在 iPhone for Life 初推出之制,只有在 csl 以 citi 信用卡上台方可享用分期優惠,然而在 2 年後的今日,iPhone for Life 已經推展至 6 大電訊商,包括 csl/1O1O、3HK、SmarTone、中國移動、香港寬頻及電訊數碼,但除了 csl/1O1O 可以支援多達 4 張信用卡繳款之外,其他電訊商就只支援以恆生信用卡繳納 iPhone for Life 的分期款項。

目前 1O1O/csl 是首間公布將會推出 iPhone for Life 的電訊商(但暫時未有型號及收費等細節),相信其他電訊商亦會緊隨其後(圖 csl)

對比一般的電訊商上台,iPhone for Life 的優點在於免去預繳的負擔,另外其「回購價值保證」亦讓用家在 2年後以高於市場價格的水平回收舊機,變相每年為了換購新機而付出的金錢代價稍為減少;然而留意每個電訊商的 iPhone for Life 方案都牽涉到上台簽約,這方面的彈性就會比一般的分期計劃低一點了。