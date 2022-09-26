iOS16 發佈後安裝量大增　用戶不願意停留在iOS15的原因是甚麼？

蘋果iPhone這幾年的系統優化速度和幅度一直都挺大的，儘管沒有和國產廠商一樣經常性的帶來很多「激進」的功能，但是在穩定體驗的情況下，還是帶來了不小的提升。比如動態島功能的加入，確實引起了很多消費者的重點關注，同時還有佩戴口罩解鎖的功能，也可以讓用戶的使用體驗變得很精彩。重點是當iOS 16正式版推送之後，市場中的更新數據也跟著出爐了，可以說這次和iOS 15相比，確實有著很大的不同。甚至可以說，用戶對iOS 16的興趣已經超過了iOS 15，這也是一件比較令人費解的事情。



據了解，iOS 16正式版發布兩天後，有大約11.6%的iPhone安裝了該版本，然而去年蘋果發布iOS 15正式版時，兩天內的安裝量僅佔8.5%的iPhone設備，這意味著今年人們安裝iOS 16的速度更快了。關鍵是iOS 16只是可以安裝在iPhone8及以後的機型上，很多老機型都沒有辦法進行更新體驗，然而即使是這樣，系統本身的升級率依舊超過了iOS 15當時的成績。

那麼，大家會如何看待用戶寧願升級iOS16，也不願意停留在iOS15這件事？話不多說，一起來看下到底為何。▼▼▼

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首先，iOS 15.7雖然也是進行了發布，也讓很多老機型得到了心理安慰，但是從很多數據測試結果來看，iOS 15.7的續航能力還不如iOS 16正式版給力。

據悉，大部分iPhone機型在更新到iOS 16後續航都增加了，比如iPhone SE 2020款續航增加了26分鐘，iPhone XR續航增加了1小時，iPhone 11續航增加了30分鐘，iPhone 12續航增加了1小時22分鐘，iPhone 13續航增加了1小時36分鐘。雖然大多數都只是增加了一小時左右，然而從日常使用的角度來說，這一個小時的感知還是蠻明顯的，這也是很多用戶放棄停留在iOS 15.7的原因之一。

其次，iOS 16的流暢度明顯更強一些，從眾多果粉前期的反饋來看，新系統版本的功耗明顯變低了很多，發熱量也是走低了不少。一般情況下，系統的發熱量很低要么就是降低了性能頻率，要么就是優化真的給力，結合此前的「降頻門」事件，筆者還是更加傾向於後者多一些。更何況，功耗低了，手機日常使用的負載才會變得更小，這應該也是很多手機廠商進行發力的關鍵。

最後，iOS 16的新特性應該會更加的具有吸引力，比如像天氣、電池電量、日曆等等都可以編輯自定義在鎖屏界面，可玩性很高。

而且系統內置大量擁有不同特色的動態主題可供選擇，以及除了主時鐘下部提供四個可供用戶自由調整的區域，用戶可以在此設置各種自己想要的小組件內容。重點是還有很多功能沒有上線，比如iCloud共享照片庫、Matter支持和Freeform應用等，一旦新機進行了支持，結果自然會很明顯。

也就是說，iOS16與上一代iOS15系統相比，變化無疑是挺大的，加入不少新功能和比較實用的改變，體驗相對更出色。或許這也是為什麼iOS16能夠在放棄很多老機型的情況下，得到更多用戶的支持，這應該也是一個不錯的策略。

畢竟，老機型很難兼容新的系統，所以還不如直接放棄老機型，然後加大更新幅度，以此來刺激更多的用戶來進行升級體驗。

當然，每位手機用戶的體驗需求都不一樣，不喜歡折騰的話，還是建議找一個穩定的版本來進行「養老」，如果是「卡了就換新」的用戶，則是建議一直跟著新版本來體驗新功能。

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