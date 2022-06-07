iOS 16作出多方面改良　更新後可追上Android使用體驗與功能？

在6月7日舉行的Apple WWDC22上，Apple正式發布了新一代手機操作系統iOS 16。從目前發布會透露的訊息來看，本次iOS 16並未帶來重大的革新性升級，其主要更新集中於各項功能性應用的迭代與升級以及Apple服務的介紹。



對於中國的大多數用戶而言，本次iOS 16更新的大多數功能是此前Android手機系統已經具備或者是各類APP可以實現的，那麼由Apple打造的iOS 16能否後發制人在體驗與功能上帶來更好的表現呢？

iOS 16從多方面作出改良，會超越Android的使用體驗？

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自定義鎖屏：Apple又解除了一部分系統限制

眾所周知，Apple對於iOS系統有著嚴格的權限管控，其往往傾向於禁止用戶對手機的界面進行修改操作。不過這一做法在近年來有所鬆動，Apple開始提供小組件等讓用戶可以DIY手機界面的功能。

本次iOS 16帶來了此前傳聞已久的自定義鎖屏功能，Apple將其稱作「鎖定屏幕」功能。使用該功能用戶可以自定義iPhone手機的鎖屏顯示界面，用戶可以調整外觀、時間樣式、使用類似Apple Watch錶盤的景深效果，並且還可以添加備受用戶期待的小組件。

這一更新對於用戶而言無疑是值得高興的，從發布會的幻燈片上看該項功能的完成度相當高，其可以讓一直想要自定義自己手機鎖屏界面的Apple用戶實現自己的夢想。當然這項功能也並未帶來技術與體驗上的創新，類似的功能在Android系統的手機上很早之前便已經提供。

實況文本：實現了Android手機多年前的功能

在iOS 16中，實況文本得到了升級，使得該功能不但可以實現圖片文本的識別，還可以實現視頻文本的識別。用戶可以在觀看視頻時，暫停視頻畫面，然後選擇視頻中的文本進行識別，該功能將會支持iOS、iPadOS、macOS等系統。

這一功能對於中國的用戶而言並不會讓人有新鮮感，很多國產Android手機在此前就實現了類似的使用體驗。可以說這一更新補充了Apple iOS 16一直以來的功能缺失，不過值得一提的是得益於Apple A系列處理器的強大性能，iOS 16的實況文本預計在體驗上會更加優秀。

iMessage：更像微信了

在iOS 16中，iMessage的體驗也得到了升級，可以實現可編輯、可撤回、標記未讀等功能。是的，iMessage的使用體驗更接近中國用戶熟悉的微信和釘釘了。

當然，iMessage還有一項「微信」們目前不支援的功能：同播共享。使用該功能用戶可以在聊天得同時分享視頻畫面，雙方均可以控制播放，做到一邊看視頻一邊聊天。

從這項不起眼得更新中，我們可以看到Apple對於iOS 16的態度更多是功能性的系統更新，並且更加註重網絡功能的體驗更新。這些更新內容對與中國用戶來說可能並不具有吸引力，一方面是中國的Apple手機用戶主要依賴中國網路廠商提供的網絡服務，另外一方面是即使用戶嘗試使用Apple的網絡服務也會發現其在體驗上相比中國的網路應用並不領先，當然Apple的網絡服務在隱私保護方面具備一定優勢。

隱私：Apple還是那個Apple

在隱私方面的更新也是目前中國用戶比較關心的內容，在iOS 16中用戶可以自定義想要與人共享的各項數據，可以快速切斷數據共享，並防止自己的位置訊息被各類APP泄露。

聽寫功能是本次iOS 16的一個實用性更新，與大多數Android系統的語音識別功能採用雲端計算不同，在強大的Apple A系列晶片算力支持下，Apple的新版聽寫功能是由手機在本地計算完成的，也就是說在使用iOS 16的語音識別功能進行輸入時，你的語音內容並不會被上傳到雲端，從而帶來訊息泄漏風險。

與很多中國Android手機廠商習慣將數據放在雲端進行處理和分析相比，Apple的本地計算策略在隱私保護方面具有先天優勢。因為用戶很難相信雲服務提供商不會濫用我們上傳到雲端的訊息，與之相比一台不需要聯網就能夠完成相同體驗的手機在隱私方面更讓人放心。

共享與家居：更實用了但感知不明顯

本次iOS 16還帶來了大量的家居與iCloud功能更新，首先是家居APP部分，Apple重新設計了UI，優化了UI和操控交互方式，支持小組件功能，讓用戶可以更為輕鬆地管理家裏的智能硬件。iCloud部分Apple也進行了大量更新，新增了iCloud 共享圖庫等功能，用戶可以選擇自己相冊裏的圖片分享到共享圖庫，與最多五人進行共享。

實話講，本次Apple對於家居與iCloud功能得更新頗具實用價值，但是對於中國大多數用戶而言，這兩項功能更新並不能帶來明顯的使用體驗感知提升。首先，中國基於Apple生態搭建智能家居體系的用戶非常少，大部分用戶都在使用第三方應用來搭建智能家居體系，因此很多用戶並不會使用到這項功能；雖然很多Apple用戶在使用iCloud功能，但是大多數用戶僅使用備份功能，很少使用iCloud來組建家庭組或者是進行共享。

總結

整體而言，iOS 16是一次例行的年度升級，並未帶來任何具有革新性的新功能。iOS 16的很多新功能可以被視為其在功能性上的補足，以滿足用戶日漸多樣化的使用需求。本次iOS 16的亮點在於其進一步打通了與其他Apple設備之間的互聯互通，結合Apple推出的各項網絡服務可以帶來優秀的整體使用體驗，但是對於大多數中國用戶來說這些升級更多是「無關痛癢」。

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