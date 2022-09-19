iPhone 14 Pro動態島開發代碼曝光　程式員指難以適配大部分應用

近日，有海外程序員小哥哥曝光了動態島的開發代碼，並配文稱原本想安裝完Xcode 14.1 Beta版（iOS開發程序）去了解下iPhone 14 Pro的動態島API接口情況，但沒想到，蘋果並未開放API，也就是說第三方開發人員很難自行適配動態島這個系統級的交互功能。



如果想要適配動態島恐怕只能向蘋果官方申請開放API接口。這也是為什麼很多App至今都沒能適配動態島的情況出現。

iPhone 14 Pro動態島開發代碼曝光，程式員指短時間內難以出現大量動態島互動效果。

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海外程序員曝光動態島沒有開放API接口

動態島作為iPhone 14 Pro專有的交互設計，一經發布就備受關注，但伴隨首銷用戶和各大媒體拿到iPhone 14 Pro實機，發現動態島並沒有官方宣稱的那麼動態，多少有些讓人失望，而部分果粉和數碼博主還期待各大廠家能夠適配動態島，但從這為程序員曝光的情況來看，動態島的適配對於大部分開發人員來講可能在短時間內很難實現。

目前，蘋果官方尚未針對動態島相關適配做出表態，期待後續蘋果能夠逐漸開放動態島的適配接口，讓更多應用適配。

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