Xiaomi 12T 歐洲價格流出　最低入場費只需$4,460較預期便宜

預計香港時間下週二（10 月 4 日）晚上發佈的 Xiaomi 12T 系列，在機身渲染圖及硬件配置曝光後，新近又有疑似歐洲市場零售價曝光。



爆料人 Roland Quandt 早前在其推特帳號，展示疑似 Xiaomi 12T 系列的歐洲市場價格，其中 Xiaomi 12T 標配 8+128 機型報價 580 歐元（約港幣 $4,460）、容量較高的 8+256 版本售 630 歐元（約港幣 $4,850）；而用上 Snapdragon 8+ 晶片組的 Xiaomi 12T Pro，標配 8+256 版本售 770 歐元（約港幣 $5,930），12+256 版本則以 800 歐元（約港幣 $6,160）價格上市，整體報價較預期相宜。

Xiaomi 12T 歐洲價格流出，是否很有吸引力呢？

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同時因為歐洲市場機型多半為 VAT 稅後報價關係，Xiaomi 12T 系列在亞洲市場頗大機會擁有更相宜銷售資訊。綜合現有消息，Xiaomi 12T Pro 將配備 Snapdragon 8+ 晶片組、6.67 吋 AMOLED 螢幕並主打 200MP 像素三鏡；Xiaomi 12T 就可能配備 MediaTek 天璣 8100-MAX、1.5K 屏幕及 1.08 億像素三鏡。

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