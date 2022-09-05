小米12S Ultra DXO影像測試成績出爐　竟然輸給了上一代的自己？

此前，雷軍在小米12S Ultra發布會上稱不會將小米12S Ultra送測Dxomark，大家認為這次小米終於硬氣了一把。而隨後Dxomark官方自行購買了一台小米12S Ultra並進行了影像性能的測試。



小米12S Ultra的影像綜合得分為138分，整體成績排名第五，得益於一英寸大底和徠卡影像加持，性能要優於iPhone 13 Pro Max，但和自家排名第三的小米11 Ultra相比還有一定的差距。

小米12S Ultra DXO影像測試成績出爐

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Dxomark官方給出的小米12S Ultra點評

小米12S Ultra優點：

- 在大多數用戶場景下都有出色的影像質量

- 在色彩、曝光和細節水平方面表現特別好

- 攝像頭夜間表現強勁，動態範圍非常寬，是拍攝夜間城市風景的理想選擇

- 攝像頭在所有變焦設置下都有出色的表現，特別是在長距離上，歸功於專門的長焦鏡頭

- 非常高水平的視頻體驗：寬廣的動態範圍，自然的紋理渲染，以及良好的曝光

- 相機有兩種風格預設，供每個用戶選擇，成像質量相似



小米12S Ultra不足：

- 與其他超高端旗艦相比，在低光照條件和高度對比場景中無法捕捉到關鍵瞬間

- 缺乏圖像的一致性，導致成像質量差異，甚至有時連續拍攝的內容之間都會存在差異

- 手機攝像頭預覽與最終成像質量不一致



總結下Dxomark官方對於小米12S Ultra影像性能的評價：出色的影像拍攝性能，色彩、曝光以及夜間動態範圍都表現良好，視頻拍攝也同樣出色；而弱光環境和高光比的環境中抓拍性能較弱，成像不穩定以及預覽和最終拍攝照片質量不一致。不可否認小米12S Ultra是一台擁有強大影響性能的手機，整體表現出色，但細節上的不足，依然暴露了小米在核心技術上的短板，期望小米未來能夠儘快補上這塊欠缺。

那麼，問題來了，大家會選擇3800+的小米11 Ultra還是一英寸徠卡加持的小米12S Ultra呢？

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