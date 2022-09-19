Redmi Note 11T Pro評測　LCD直屏旗艦手機　影音體驗有意外驚喜

Redmi Note 11T Pro+或許是2022年上半年手機名稱字數最長的手機之一，同時也是在2022年配置最為獨特的手機之一。



其所搭載的LCD直屏、3.5mm耳機接口等配置在2022年並不主流，但這也讓它成功填補了一個市場空缺：LCD直屏旗艦手機。

Redmi Note 11T Pro評測結果，影音體驗最有驚喜。

+ 10

沉浸式影音體驗 A+級LCD屏幕

Redmi Note 11T Pro+這款機型最大也是最獨特的亮點便是它的屏幕，在智能手機全面轉向OLED屏幕之後，各大手機品牌的旗艦系列幾乎均已不再推出LCD屏幕的機型，雖說各大品牌的入門系列仍有LCD屏幕的機型面世，但是其所搭載的屏幕卻相對一般。

在這樣的市場環境下，Redmi Note 11T Pro+所搭載的DisplayMate A+6.6英寸LCD屏便顯得「鶴立雞群」。根據小米官方提供的數據顯示，Redmi Note 11T Pro+的屏幕分辨率為FHD級別，最高支援144Hz高刷新率，觸控採樣率為270Hz，全屏最高亮度為650nits，支援P3廣色域顯示，屏幕通過了DisplayMate A+認證，支援Dolby Vision 杜比視界視頻播放。

在使用過程中，我們可以清晰體驗到Redmi Note 11T Pro+的屏幕相比其它同級別LCD手機屏幕在顯示效果上的優勢，特別是在播放杜比視界視頻時這一優勢特別明顯。同時Redmi Note11T Pro+的直屏優勢使得其在橫握觀看視頻時不會出現手指誤觸屏幕的問題，3.5mm耳機接口的保留對於耳機用戶來說也相當友好。

在音頻方面，Redmi Note 11T Pro+的配置也相當不錯，其搭載了立體聲雙揚聲器，並通過了Hi-Res Audio認證、Hi-Res Wireless 認證、Dolby Atmos 杜比全景聲認證。在體驗中，也可以明顯感受到立體聲雙揚聲器所帶來的沉浸式聽感，但是與旗艦手機相比，Redmi Note 11T Pro+在揚聲器模式下存在一個較為明顯的問題便是機身上方的聽筒揚聲器音量較小，如果底部揚聲器被手部遮擋的話，整體的聽覺音量也會降低。

VC液冷散熱加持 搭載高能效晶片天璣8100

Redmi Note 11T Pro+搭載的天璣8100 SoC採用了以能效比極佳著稱的台積電5nm製程工藝打造，其採用了包含4顆Cortex-A78高頻大核的4+4架構設計，同時還擁有全新的G610 GPU架構。

經過基準性能測試，在系統高性能模式下Redmi Note 11T Pro+取得了安兔兔V9跑分80.9W分的成績，該成績在今年的安卓中端手機中來講相當優秀；在3DMark Wild Life EXTREME測試中，Redmi Note 11T Pro+取得了1385分的優秀成績，這一成績相對一般。

在實測過程中，我們發現Redmi Note 11T Pro+在運行遊戲時存在一定的降分辨率現象，在開啟遊戲助手中的高性能模式後，降分辨率現象得到了一定改善。在知名手機性能測試遊戲《原神》的測試中，我們開啟高性能模式並將畫質選項設置為極高畫質+60幀，Redmi Note 11T Pro+ 15分鐘遊戲的實測平均幀率為49.1幀，幀率曲線波動極小，全程沒有出現大幅度降幀現象。

作為一款售價2K+元的手機，Redmi Note 11T Pro+的散熱配置堪稱豪華，其搭載了VC液冷散熱+7層立體石墨組成的散熱模組，VC面積增加32%，覆蓋晶片、充電IC兩大熱源。從實際的使用體驗來看這一散熱模組搭配高能效的天璣8100處理器可以地帶來相當舒適的遊戲體驗，即使是長時間遊玩《原神》這樣的重負載遊戲也不會出現嚴重過熱的情況，大部分情況下機身只是温熱的狀態。

滿足日常拍攝需求 6400萬像素大底主攝

與其它配置相比，Redmi Note11T Pro+的影像配置可以說相當簡略了。其搭載了由6400萬像素主攝+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素微距鏡頭組成的後置攝像頭模組，前置鏡頭為1600萬像素。

通過實拍樣張可以看出，Redmi Note11T Pro+的後置主攝鏡頭在光線充足的場景下可以實現出色的成像效果，畫面細節清晰，但是在光線不足的情況下其成像效果便會難以實現良好的成像效果。

120W快充加持 配備4400mAh大電池

Redmi Note 11T Pro+採用了4400mAh大電池+120W有線快充的配置組合。在實際測試中，使用120W小米快充頭的情況下，Redmi Note 11T Pro+可以在30分鐘的時間內將其4400mAh的電池電量從1%充至100%，這一快充速度對於百瓦快充級別的手機來說並不理想。

總結

整體而言Redmi Note 11T Pro+是一部具有鮮明特點的機型，適合注重影音體驗又喜愛LCD屏幕的手機用戶使用，或者是作為備用機購買使用。但是對於大部分用戶而言，購買價格略貴但是性價比更為出色的選擇。

延伸閱讀：手機出現這3種情況就該換 與其擴充容量不如換新機仲著數▼▼▼

+ 18

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】