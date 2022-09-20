小米 13 Pro工程機實拍圖曝光 配12GB記憶體+驍龍8Gen2及MIUI 14
撰文：中關村在線
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近期，推特網友@Xiaomi Update Philippines曬出了一張小米 13 Pro工程機的照片。
從圖片中的訊息來看，小米 13 Pro採用居中挖孔設計，配備 12GB 記憶體，搭載了全新的基於Android 13的MIUI 14系統，處理器為八核最高3.0GHz的驍龍8Gen2。
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根據博主@數碼閒聊站 此前爆料稱，小米 13 Pro的屏幕將採用6.7英寸的三星 E6 基材柔性屏幕，屏幕分辨率為2K，最高支援120Hz的刷新率，前置部分採用居中挖孔設計。基本與圖片中的內容一致，所以這張小米 13 Pro工程機的照片還是具有一定可信性的。
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