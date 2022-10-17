由 CD 機﹑MP3 到現在主流使用手機聽歌，訂閱音樂串流平台成為最方便找到世界各地音樂，以及高音質檔案的方便。消委會最新的報告，比較 7 大音樂串流平台，包括括 AppleMusic、JOOX、KKBOX、MOOV、Spotify、TIDAL 和 YouTube Music，發現藏歌量和月費可相差一倍，想最抵玩無損音樂，就要選擇這一個平台。



今次消委會比較的 7 個音樂串流平台，大部分都是香港人常用的，當中比較了付款訂閱的收費﹑音質﹑收納的歌曲數量﹑離線儲存上限等，發現原來藏歌量和月費可相差一倍，由 4,000 萬首～9,000 萬首不等。

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而現在較比用家追求的無損音樂，經消委會比較後發現，只有 Apple Music、JOOX、MOOV 和 TIDAL 的基本計劃支援無損音樂，而 Apple Music 的位元率最高可達2304 kbps，以 $58 月費而言，聽無損音樂的性價比較高。另外，想用家庭 plan 的話，Apple Music 和 YouTube Music 都提供 $88／月最多支援 6 名用家，CP 值比較高。

👇👇7大音樂串流平台收費／服務比較👇👇

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選擇音樂串流服務貼士

消委會分享 5 個選擇音樂串流平台時，可以留意的地方：1）部分平台會提供不同的訂閱計劃，但其或在 App 上只顯示基本月費選擇。訂閱前建議先瀏覽各平台的網頁資料，再比較不同平台，以及不同計劃的服務，才作選擇。

部分平台網頁版和手機App的收費顯示略有不同（JOOX 網站截圖）

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2）在一般情況下，想在訂閱期間取消服務，大多不會按比例退款。因此，在訂閱服務期數長的計劃前，最好先免費試用一下，以免訂閱後才發現不適合。

3）部分平台要登記免費試用，可能會要求先輸入付款方式（如信用卡資料），當試用期完結後就會自動續約。如不想付款，記得在指定日子前提出取消訂閱，注意直接刪除 App 不等於終止服務。

部分平台會提供先免費試用一個月再付費續訂，但要先輸入付款資料（Soptify 網站截圖）

4）無損音樂或會要求更高收費，訂閱前應考慮自身需要，使用的設備是否能支援無損音樂，才決定是否訂閱。

5）部分平台的無損音樂服務不支援網頁版，如用戶大多時候會使用網頁版聽歌，即應考慮那一個平台能提供相應服務。