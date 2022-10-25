iPadOS 16.1 更新｜在延遲多時之後，iPadOS 16.1 版本亦隨著 iOS 16.1 的推出一併公開予一眾 iPad 用戶使用，而除了一些 iOS 都有的功能之外，Apple 今次更為 iPad 的系統度身訂造了多樣好用功能，以下就為大家帶來其中的 10 個必知新功能。



【1】幕前管理

幕前管理（Stage Manager）是今次 iOS 16.1 以及 MacOS Ventura 的最重要功能更新，開啟之後用戶就可以在 iPad 的大屏幕（以及其連接的外置屏幕）之上以多視窗的模式顯示 Apps。

有別於過往的分屏介面，幕前管理讓用户可以在單一畫面中新增不同大小的重疊視窗、從側面拖放視窗、或從 Dock 開啟 app 以建立 app 群組。（圖 Apple）

幕前管理為可自訂開關的功能，開啟後用户正在使用的 app 視窗會在中間顯眼位置顯示，而其他打開的 app 及視窗則會根據最近開啟的時間排列於左側，可以更方便地拖放至屏幕中心位置作多工工作。

【2】《郵件》App 新功能

在 iPadOS 16.1 中更新的郵件 Mail App，不再單是收發郵件，而是加入了大量實用功能，例如：

－用户可以使用「提醒我」功能，安排在指定的日期和時間重新顯示郵件；

－用户會收到自動建議，提醒他們跟進未收到回覆的郵件；

－如果用户忘記為郵件加入收件人或附件，亦會自動收到提醒；

－用户亦可在郵件按下「送出」後的 30 秒內取消傳送；

－編排郵件在指定的時間傳送出去

【3】全新《天氣》App

用戶敲碗已久的天氣 Weather App 在 iOS 16.1 亦正式登陸 iPad 系列，除了像 iPhone 一樣有未來的天氣預測以及天氣動畫之外，還加入了支援點按的天氣預測模組，只需按一下就能看到各式天氣資訊如紫外線、風向、日出日落時間等。

在 iPad 的天氣 App 中亦加入了地圖探索功能，用戶可以更直觀地查看不同位置的降雨、空氣質素和溫度；用户亦可於所在地發出惡劣天氣警報時收到通知，或查看以不同色彩標示的空氣質素等等。

【4】全系統「還原」、「重做」操作

Apple 過去幾年一直模糊 iPad 與 Mac 系列電腦的界線，在 iPadOS 16.1 中更加入了全系統可用的「還原」／「重做」操作，除了傳統的三指Gesture 控制之外，此功能又對應實體鍵盤上的 Cmd+Z 以及 Shift+Cmd+Z 熱鍵組合，在編輯文字、圖片時會更了解其實用之處。

【5】全新《檔案》App

除了操作上加入電腦元素之外，Apple 又為 iPadOS 加入了全新的檔案 Files App，除了可以將檔案分成資料夾管理，用戶同時可以在此 App 中改變檔案的名稱及副檔名，令其在檔案管理上更似一部電腦。

【6】影片原況文字

由上代開始加入的原況文字文字功能，除了可以像 iPhone 一樣以 AI 判別作圖像的複製、貼上，現在亦支援了影片中的文字、圖案複製，有需要時只需要暫停畫面並長按即可以擷取當中的圖片／文字。

【7】備忘錄新功能

iPadOS 16.1 中的新版本「備忘錄」app 能自動校正手寫字體，對於常用手寫筆記記事的用戶更為實用、能令記事更為工整；另外，iPad 用户可以使用 iCloud 密碼鎖鎖上個人備忘錄，在「快速備忘錄」加入螢幕截圖，以及利用「智慧型資料夾」及過濾功能，將備忘錄有效地分門別類。

【8】iCloud 共享圖庫

在今年所有 Apple 系統中引入的「iCloud 共享圖庫」在 iOS 16.1 中亦正式支援 iPad，可供最多六位用户一同協作、加入及瀏覽相片，用户可以共享個人相片圖庫中的所有現存相片，或者根據開始日期或相片中的人物，加入指定相片。

此外，用户會收到智慧型建議，與眾人分享記載精彩時刻的相片，包括共享圖庫的參與者或其他選取人物。」

【9】原生字幕

在設定的「輔助使用」中，新加入了 Native Closed Caption 原生字幕功能，可以讓用戶在觀看影片或進行 FaceTime 時得到由 iPadOS 系統自動產生的外掛字幕，或是直接錄音轉化成文字，然而因為仍然在試用階段，效果未必盡如理想。

【10】支援 Switch Joy-Con

如果會用 iPad 來進行遊戲的玩家可以留意，除了 PS 及 Xbox 的手掣之外，iPadOS 16.1 亦終於支援了 Switch Joy-Con 的連線控制（Joy con 終於不用封塵了…）