消費券平板｜今年最後一期的政府消費券＄3000 即將在 10 月 1 日的凌晨發放，金額更大，購物時自然會有更大的預算，碰巧近日又有多部智能平板上市，如果想在消費券的預算內買一部新平板，《香港01》科技玩物記者以下就有 7 部不俗的選擇。



消費券一出就買、＄3000 內抵玩平板選擇

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Apple iPad

平板市場近年一直由 Apple 獨霸一方，雖然近一、兩年 Android 廠商又見發力，但不少人仍然尋求一部 iPad 作輕辦公／學習／娛樂用途，而在消費券的預算之內能夠買到的，就只有最平價的第 9 代 iPad 10.2” 64GB 型號，其雖然仍然在用 A13 處理器，但作簡單文書娛樂用途都相當足夠，而且亦支援第一代的 Apple Pencil。

Xiaomi Pad 5

雖然已經推出一整年，但如果要買旗艦級數的 Android 平板，小米旗下推出的 Xiaomi Pad 5 依然是相當吸引。其採用 Qualcomm Snapdragon 860 處理器，是目前 Android 平板中極少數用上旗艦級8系處理器的型號，另外其4喇叭輸出以及高清 11” 大芒所帶來的影音體驗都叫人印象深刻。

OPPO Pad Air

這陣子國產廠商在平板這一塊特別積極，OPPO 早前於香港推出的 Pad Air 就是一個不俗的例子，其採用中階處理規格，主力賣點在於輕巧纖薄，同時提供闊屏幕以及 4 喇叭輸出，而且價格不到＄1900，是消費券預算內一個不俗的選擇。

Honor Pad 8

如果想要更大屏幕、音質輸出更強的型號，另一廠商 Honor 早前在香港推出的 Honor Pad 8 就有 12” 屏幕以及 8 喇叭輸出，不過價錢就略貴，＄2,599 的定價剛好與 iPad 看齊，是否值得就要看個人需要了。