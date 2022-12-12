手機上不能欠缺的3個功能　60、120、144Hz刷屏率點揀先最好？

現在買手機就像選汽車，很多功能別人有的我必須得有，沒有總感覺缺點什麼，雖然說不出來什麼，但是就是心底裏感覺彆扭。正好藉著這個機會，我們一起來看看手機上那些我可以不用，但你不能沒有的功能。



▼▼▼手機上不能欠缺的3個功能▼▼▼

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1）高刷屏

現今，高刷屏幾乎已經在中高端機型上普及，目前主流的就是120Hz，甚至有個更高的144Hz刷新率。高刷這個概念其實更早可以追溯到遊戲電視和電競顯示器，主要是為了適配一些對幀率要求比較高的FPS射擊遊戲和對戰類遊戲。像我們日常刷刷娛樂軟件、看看影片和WhatsApp其實是用不上高刷屏的，60Hz已經足夠滿足日常大部分App使用了。

而120Hz高刷，光有硬件屏幕還不行，還要App去適配高幀率，像iPhone雖然在Pro和Pro Max機型上都已經普及了高刷屏，但真正能夠適配120Hz的App和遊戲掰著手指頭都能數得過來。但對於一些追求極致的玩家，並不會在意這些，而且軟件和遊戲適配其實只是時間問題，即便適配App數量較少也能用來提升續航，也是個不錯的功能，所以高刷屏必須安排上。

2）紅外遙控

紅外遙控這個功能其實已經被很多廠家「閹割」掉了，因為用的人真的不是很多，而且我的理念基本就是「專物專用」，有遙控器為什麼非要把這些雜七雜八的功能集合在一台手機上呢。不過，當我身邊有同事跟我講當你入住新租房的時候，卻被告知遙控器找不到的時候，這個紅外遙控功能就顯得尤為重要了。

當你有個丟三落四的家人，或是能夠翻天翻地的孩子，家裡遙控器憑空消失，你卻著急要打開空調或電視的時候，紅外遙控其實就能發揮巨大的作用。這個功能平時遙控器在身邊的時候你輕易都想不起來，但一旦你想起來需要用的時候救急，就非常好用。

3）快充

快充這個功能最初出現確實彌補了Android手機功耗調教的短板，利用快充可以將耗電快的短板彌補上，而隨後逐漸在Android陣營基本普及了快充這個功能，現如今甚至200W以上的手機也屢見不鮮。雖然，Android手機端快充幾乎都被普及了，但由於各家都採用自家的快充協議，廠家與廠家之間的快充其實是很難互通，加之第三方配件依然無法將售價「壓」下來，其實快充這個功能也是呼聲高但落地難的一個功能。

不過，快充如果真的能夠普及且充電寶和充電插頭也都可統一快充協議，且價格還能再降一降的話，其實也是不錯的選擇，尤其是外出救急，有個快充還是可以多一個選擇。

其實，很多手機中的功能可能到你出掉的時候都用不上，但有些功能是你平時輕易用不上，但一旦用上就能起到大作用，比如華為Mate 50系列的衛星通訊和iPhone 14系列的車禍檢測，關鍵時刻也是可以救命的。這些功能都是圍繞著人來推出的，還是那句經典的Slogan「科技以人為本」。

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