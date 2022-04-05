Android手機幾乎都有快充　iPhone卻遲遲不具備　可能在考慮這3點

要說iPhone用戶最羨慕Android手機用戶的功能裏，快充應該算是其中之一了。都已經2022年了，隔壁Android快充概念產品已經來到了240W而實際產品化已經到了150W，但iPhone手機就像一個特立獨行的叛逆少年，依舊我行我素，即便是自家的旗艦iPhone 13保持在30W以內，完全跟不上行業的節奏，



iPhone也因快充的缺失受到部分網民的「冷嘲熱諷」，但究竟為何Apple遲遲不給iPhone上快充？究其原因我覺得有以下三點。

iPhone遲遲不具備快充功能，背後原因可能是這個。

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01 原因1:技術「壁壘」

最新的iPhone 13 Pro Max搭配PD快充頭充電頭可以達到25W上下的快充性能，但由於受制於Lightning接口及iPhone的散熱設計都沒有辦法承受大功率快充，iPhone手機產品線一直沒有推進快充的功能。除非iPhone針對快充功能做接口上的升級，要麼重新設計iPhone及Lightning接口，要麼直接改換Type-C接口。這兩種解決方案其實對於Apple來講都沒有太大的動力。

目前，快充最需要解決的問題之一就是散熱，大功率的充電將會帶來更多的熱量和散熱需求，如果散熱處理不好，手機會開啟自動保護，輕則降低能耗來保護自己，如果長期無法解決散熱會直接導致手機內部半導體元器件老化。

02 原因2:Apple沒需求

Apple推出產品或功能都是從用戶需求角度去設計，但之前喬幫主說過一句話「用戶其實是不知道自己需要什麼的」，潛台詞就是我們（Apple）推出什麼樣的產品，用戶就去接受就好啦。當然，快充這個功能站在Apple的角度來看大部分用戶是不需要的。

Apple更喜歡通過能耗優化提升續航，很好的例子就是iPhone 13系列的大受好評，其中最重要的原因就是iPhone 13系列經過能耗優化實現了電池容量沒有大提升而續航得到了大幅提升。在Apple眼中Android的快充主要就是掩蓋他們能耗優化方面的短板，況且並不是所有人都需要快充，Apple更願意去滿足絕大多數人的需求，而不是為了少部分人的需求去開發新的功能。

03 原因3:Apple的自身利益

對於Apple來講從技術層面來講本身並不難，看看他家的iPad和MacBook，但從Apple自身商業角度來看改變的動力並不強，本身自己多年沉澱下來的MFi相關配件市場，牽一髮而動全身。況且這幾年Apple帶起了「環保風」，即便多給你塞進去一套120W的快充頭和充電線也對iPhone整體銷量影響不大，那為什麼要多投入那麼多呢？

況且增加的這部分成本一定會體現到iPhone售價上，水漲船高的iPhone價格反而還會影響iPhone的銷售額，不如現在實行「環保」策略，把選擇權完全交給用戶，想要快充的自己去配快充頭，不需要快充依舊用着原裝充電頭就好了，這樣各方利益都能得到滿足，也不傷用戶的利益。

畢竟iPhone的核心競爭力並不在這些邊緣的小眾功能，有沒有快充都會有很多人去購買iPhone。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】