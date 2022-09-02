摺疊屏旗艦手機首選驍龍8+晶片的3大原因　出色性能表現跑贏一切

近日各大手機品牌先後發布了各自的新款摺疊屏旗艦手機，用戶群體在討論這些新機在鉸鏈技術、系統優化方面的進步之外，也注意到了這些摺疊屏旗艦手機的一個共同點：均搭載了新一代的驍龍8+移動平台。



大家通過觀察可以發現，摺疊屏手機作為一個創新型的手機形態，各類新機在外形設計與功能特性上各有不同，處於百花齊放的狀態，並未像全面屏手機一樣形成一個統一的外觀樣式。在這樣的情況下，這些摺疊屏手機卻統一選擇了同一款旗艦手機SoC，其背後自然除了作為旗艦手機的定位之外還有更深層次的因素。今天我們便來解析一下，驍龍8+為何會成為旗艦摺疊屏手機的首選晶片？

驍龍8+成旗艦摺疊屏手機的首選晶片。

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性能是一切的基石，驍龍8+為摺疊屏旗艦體驗提供基礎

無論是什麼形態的手機，其在設計之初便會將性能需求納入考量。大多數的摺疊屏手機作為一台大屏設備，其對於手機性能需求並不會低於其它同時代的旗艦手機。例如在大屏模式下，用戶經常會同時開啟多個應用同時運行。

並且受摺疊屏手機形態的限制，摺疊屏手機很難像常見的旗艦手機一樣通過「堆砌」散熱配置來實現激進的性能釋放，因此摺疊屏手機便需要能夠同時滿足高性能與高能效兩大苛刻條件的手機SoC產品。

而驍龍8+正是一種同時實現了出色性能與高能效表現的手機手機SoC，據了解驍龍8+的X2大核心頻率從3.0GHz提升到了3.2GHz，中核從2.5GHz提升到2.75GHz，小核心從1.8提升到2GHz，大中小核心的頻率都有所提升。具體的能效比提升了30%、帶來CPU和GPU約10%的性能增幅。

在實際測試中，搭載了驍龍8+ SoC+LPDDR5內存+UFS 3.1性能配置組合的moto razr 2022，安兔兔跑分v9可以達到108萬、3DMark Wild Life成績為10368分，均達到了主流旗艦手機的性能水準。由此可見，即使是在moto razr 2022較小的機身內，憑藉出眾的能效表現驍龍8+移動平台的性能水平仍然驚艷。

同時滿足高性能與高能效兩大苛刻條件不但意味著搭載驍龍8+的摺疊屏手機可以實現在高負載應用場景下不會出現過度發熱的問題；同時在低負載應用場景下，也能夠以更低的功耗實現流暢的使用體驗，這一點對於摺疊屏手機而言更為關鍵。

這是因為擁有大屏體驗的摺疊屏手機經常會被用戶用來完成高負載任務，雖說和大多數智能手機一樣在大部分時間中摺疊屏手機都處於低功耗場景下。然而與普通的旗艦手機不同摺疊屏手機的電池續航能力普遍較弱，同時更大面積的屏幕也不避免會帶來更高的整機功耗，因此與常規旗艦手機相比摺疊屏手機更為敏感。

moto razr 2022因其豎摺機身設計緣故只搭載了3500mAh電池，但是同樣憑藉驍龍8+出眾的能效表現，moto razr 2022在5小時連續續航測試中獲得了剩餘電量44%的優異成績，這一成績即使與主流旗艦手機對比也並不遜色。

購買摺疊屏手機的用戶可能並不關心手機的極致性能釋放能力與重度遊戲負載表現，但則並不意味著摺疊屏手機不需要優秀的旗艦手機SoC。因此性能是一切智能手機體驗的基石，即使在低負載場景下智能手機也需要手機SoC出色的能效表現來降低機身發熱並延長續航時間。性能與能效表現雙出色的驍龍8+，也因此成為當下摺疊屏手機的首選手機SoC。

5G全速連接，驍龍8+為差異化體驗帶來新可能

驍龍8+不但可以依靠出色的性能與能效表現為摺疊屏手機帶來優秀的基礎體驗，其高度集成且完善的外圍配置也為手機廠商打造差異化的摺疊屏手機體驗帶來了可能性。

基於驍龍8+面向移動端的全套Snapdragon Connect特性支持，搭載驍龍8+的摺疊屏手機可以擁有先進的5G、Wi-Fi和藍牙連接技術，實現高速可靠的連接體驗。例如可以實現Snapdragon Sound 驍龍暢聽技術的支持，當與支持驍龍暢聽技術的TWS耳機一同使用時可以實現CD品質無損音質體驗、並且擁有超低的遊戲音頻時延和穩健連接。

摺疊屏手機的一大優勢便是其可以實現獨特的影像拍攝體驗，例如內折設計的手機可以使用外屏+後置主攝的組合來獲得高畫質自拍體驗，或者是藉助可懸停鉸鏈來實現免腳架風光拍攝。摺疊屏手機雖然在形態上有所優勢，但是其外形設計也使其難以搭載體積較大的後置影像模組，這就意味著與主流旗艦相比，摺疊屏手機想要實現更為優秀的成像畫質就需要更加依賴計算攝影技術。

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驍龍 8+支持最新的Snapdragon Sight驍龍影像技術，包括8K HDR影片錄製等先進特性，支持以HDR10+格式進行拍攝並記錄超過10億色的影像畫面，能夠將智能手機拍攝體驗提升到全新水平。並且在第七代高通AI引擎的加持下，驍龍 8+可以完成更為複雜的計算攝影運算，例如實現經典的徠卡Leitz虛化效果。

近日上市的三星Galaxy Z Fold4便搭載了驍龍 8+移動平台，同時配備了5000萬像素主攝+1200萬像素超廣角鏡頭+1000萬像素3倍長焦鏡頭組成的後置三攝模組。借助驍龍 8+強大的算力支持，三星Galaxy Z Fold4的成像效果十分優秀，可以輕鬆的記錄下場景中的物體細節，在自然光環境下拍攝建築物時，能夠很好的呈現光照所帶來的光影效果。

無論是連接性能還是影像體驗，驍龍 8+都能夠為摺疊屏手機提供目前業界領先的技術支撐，這可以說是當下摺疊屏手機普遍選用驍龍 8+的主要原因之一。使用驍龍 8+不但可以幫助摺疊屏手機獲得當下先進的連接技術支持，同時手機廠商也可以憑藉其強大的算力實現計算攝影、安全加密、AI算力本地化等差異化體驗優勢。

驍龍8系移動平台為高端旗艦提供品牌支撐

除了近日發布的多款摺疊屏手機選擇搭載驍龍 8+移動平台之外，我們回顧過去也會發現過去發布絕大多數的摺疊屏手機均選擇了高通驍龍移動平台，同時高通驍龍8系旗艦移動平台也同樣是主流旗艦手機的首選手機SoC。

這一現象的出現不僅是因為高通驍龍8系移動平台自身出色的性能以及對於先進特性的支持，同時也是受益於廣大消費者對於高通驍龍品牌的認可。這一認可一方面來自於高通驍龍8系移動平台自身優秀的體驗，另外一方面也源於高通對於消費級市場的重視。

高通對於消費級市場的重視，對於消費者需求的理解在高通的市場策略與產品規劃上可以得到清晰的體現。例如高通旗下的消費級移動平台晶片產品拋棄了難以理解的多位數字命名方式，轉為採用利於普通消費者理解的驍龍8、驍龍7、驍龍6、驍龍4等清晰明了的命名方式，方便消費者選購符合自身需求的晶片產品。同樣，Snapdragon Sound 驍龍暢聽技術的推出也讓消費者無需了解複雜的無線通訊協議與技術特性，便可以在眾多TWS耳機產品中挑選出可以帶來出色連接體驗的耳機產品。

同時，近年來驍龍移動平台規律性的產品發布與更新節奏也能夠幫助消費者了解智能手機更新換代的時間節點，從而理性規劃自己的購機需求。

因此對於手機廠商而言，選用來自高通驍龍8系移動平台的驍龍 8+可以有效向消費者表明該摺疊屏手機產品屬於旗艦手機定位。同時手機廠商也會根據高通驍龍8系的新品發佈時間來規劃自身的摺疊屏手機面世時間節點，這樣不但可以讓手機廠商更為從容地規劃摺疊屏手機這類高研發成本的智能手機的研發工作，同時也有助於消費者進行購機規劃，建立消費預期，提升用戶口碑。

總結

出色的性能表現、先進且完整的功能特性支持、市場廣泛認可的旗艦品牌可以說是今年手機廠商廣泛選用驍龍 8+移動平台作為摺疊屏手機新品手機SoC的三大主要因素。因此在可以預見的未來，摺疊屏手機廠商預計仍將繼續選用高通驍龍8系移動平台來打造摺疊屏手機產品，手機廠商也會繼續充分發掘驍龍8系移動平台的潛力與特性來進一步提升智能手機的使用體驗。

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