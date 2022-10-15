4大原因解釋不建議選512GB以上儲存空間手機　容量大不代表速度快

在手機市場中，以前32GB儲存空間（內存）的手機產品都可以足夠使用，現在隨著時間的發展，64GB儲存空間都逐漸不夠用了，甚至可以說128GB才勉強足夠用戶進行使用。只因為現在的手機應用逐漸變大了許多，佔據的數據也更多，這也導致很多廠商開始採用256GB儲存空間、512GB儲存空間，甚至1TB儲存空間，以此來滿足用戶的需求。



但是有很多內行人卻稱不建議去選擇512GB或者是以上的儲存空間，並且給出了4個原因，還望大家周知。▼▼▼

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1）大部分基本用不到這麼大

據內行用戶稱，大多數用戶256GB或者是128GB足夠日常使用，即使是下載電影和音樂，也可以存很多，即使本身很懶，不願意去清理垃圾和緩存，也是可以長時間的使用。然而512GB儲存空間也就稍大了很多，除非是經常剪輯影片，那麼真的很難用到這麼大的儲存空間，更何況過大的文件基本上都是直接使用外部的硬盤設備了。

所以說，大多數用戶只是正常使用的話，即使微信、WhatsApp佔據20G的儲存空間，256GB的儲存空間也是足夠大家進行長時間的使用體驗。

2）儲存空間大，迭代時會非常痛苦

需要了解的是，每次有新機進行發布的時候，都會有非常多的用戶產生換機慾望，但是新機到手之後，轉移舊機型的數據到新機上時，真的會非常痛苦。一方面，如果數據過大的話，轉移的時間會非常久；另一方面，如果轉移時發現舊機型的儲存空間並沒有用多少，也會覺得自己買虧了的感覺。

關鍵是現在有很多機型的傳輸速度非常慢，也就只有USB 2.0的標準，那麼轉移的速度也會很慢，所以迭代時轉移數據也會很困難。

3）儲存空間大不代表速度更快

有很多用戶認為自己的手機儲存空間足夠大，那麼運行速度肯定會非常的快，但實際上來說，只要是儲存空間沒有滿的情況下，日常使用的差距真的是微乎其微。而且想保持長時間的流暢運行，RAM也是非常的關鍵，目前基本上都是8GB RAM起步，然後12GB和16GB。

內行人稱如果是RAM的話，建議12GB起步，儲存空間的話，256GB足夠使用了，畢竟這幾年的軟件發展速度並不快，這些足夠戰三年了。

4）儲存空間大的價格過於昂貴

其實不難看出來，現在大多數新機在儲存空間方面的價格差距真的非常大，有的128GB儲存空間和256GB儲存空間的價格差距在400元左右，甚至有的256G和512G的儲存空間差距在600元往上。並不是說這個價格很難進行接受，只是有點過於昂貴，所以很多時候，如果不是剛需的話，真的很難用到這麼大的儲存空間。

說實在的，256GB儲存空間比較適合大型手遊愛好者，還有一些需要移動辦公的人士，而512GB儲存空間的手機，像一些商業攝影師、需要移動辦公、往來數據比較頻繁的商務人士就比較需要了。但是，大多數用戶都用不到這麼大的儲存空間，尤其是1TB儲存空間，更是很難，甚至可以說普通用戶256GB足夠使用，更何況還有很多用戶正在使用64GB儲存空間了。重點是還有雲空間供大家進行使用，以及很多設備還支持優化儲存空間，所以真的足夠使用了。

最後想說的是，佔據儲存空間的原因是多方面的，這就是為什麼你把相冊裡的照片和影片都刪除了，儲存空間才騰出來那麼一點。

只是從目前的市場角度來看，大家覺得512GB儲存空間真的可以用完嗎？一起來說說看吧。

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