Honor Magic4系列五大賣點　潛望式長焦鏡頭　無線快充功率達100W

Honor Magic4系列於昨晚正式發布，雖然尚未宣佈在中國的價格（國際售價分別為899歐元/1099歐元）。



在不俗的性能以及全線拉滿的素質加持下，其全能旗艦地位已經穩了。咱們今天就來盤盤它值得購買的五大賣點。

點擊圖片了解Honor Magic4系列的5大賣點：

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01 外觀：經典「繆斯之眼」設計，平衡對稱辨識度極高

Honor Magic4系列仍採用了經典「繆斯之眼」設計，對稱的佈局結構遍佈機身。同時Pro版還採用了全新升級的四曲面玻璃，上下邊框相比上一代減少50%，無論是手感還是觀感都更加優秀。

Honor Magic4 Pro共包含瓷青、流金、釉白、亮黑、燃橙5種配色，下圖為「流金」。

Honor Magic4 Pro除了1200萬像素超廣角前攝外還配備了3D深感攝像頭，支援3D安全人臉解鎖以及金融級安全支付，隨時守護用戶隱私。

02 屏幕：超級四曲面屏加持，帶來酣暢視覺盛宴

既然上面提到了四曲面玻璃，我們這裏再詳細講講Honor Magic4系列的屏幕。其全系採用6.81英寸LTPO屏幕，支援峰值最大亮度1000nit、真10.7億色彩顯示，100％DCI-P3廣色域、HDR 10+，色彩還原更真實。

榮耀也是業界首家在LTPO屏幕上搭載1920Hz高頻PWM調光功能的手機廠商，Honor Magic4系列在其加持下可以在保持畫面流暢度的同時減輕用戶用眼疲勞。

03 性能：新一代Snapdragon 8移動平台加持，第三代石墨烯散熱

Honor Magic4系列全系搭載新一代Snapdragon 8移動平台，其相比上一代CPU性能提升20%，功耗減少30%。為了完整釋放性能，Honor Magic4系列還配備了採用第三代石墨烯技術的新材料——超導六方晶石墨烯，散熱總面積達到20000+mm2。

除了材料先進，本系列還配備了全新VC液冷散熱系統，不僅性能無縮減還能降低14%厚度，節省機身內空間。

04 影像：6400萬像素潛望式長焦鏡頭加持，最高100X數字變焦

上面提到了Honor Magic4系列採用「繆斯之眼」設計，這裏詳細列出Honor Magic4 Pro的鏡頭訊息：其後攝模組包括5000萬像素的1/1.56英寸超大底IMX766主攝+5000萬像素超廣角攝像頭+6400萬像素100X潛望式長焦攝像頭，搭配強勁的融合計算攝影技術可以輕鬆勝任任何場景下的拍照需求。

Honor Magic4系列還升級了多主攝融合計算攝影技術，能充分發揮出每一個鏡頭的優勢能力，彌補其他鏡頭在不同光暗程度、人像環境的效果，最終通過智能計算融合出片，做到了全鏡頭參與拍照。

05 續航：100W超級閃充+100W無線超級快充加持

最後，Honor Magic4 Pro內置4600mAh電池，支援雙100W有線+無線超級閃充。不過在中國正式發布時無線充電可能只會給用戶開放至50W，那也是業界頂尖無線充電錶現了。

除此之外，榮耀Magic 4系列還預裝Magic UI 6.0操作系統、支援IP68防水等全方面配置，是一款集尖端科技、智慧創新於一身的高端旗艦產品，致力於為用戶提供全方位的用機體驗。

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