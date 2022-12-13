某些家庭設備將會被時代淘汰？　這物品擁有率不足10%將成為寶物

在手機、網路尚未普及時，家戶都可見家用電話、數碼相機、電視機等，但如今網路進入5G時代，手機功能也不斷推陳出新，拍照錄影、聽音樂、觀看串流平台等，都可一機滿足，連帶家庭設備10年來產生明顯變化，其中衰退最多是「數碼相機」（數位相機），減少40.9%。



台灣曾有網友PO於PTT出問題「哪些產業被智慧型手機（智能手機）害死？」他表示，現在的手機再搭配網絡、App功能超多樣、超強，他舉例業績將大幅拉低甚至消失的產業／設備像是「電信業」，因為現在很少人講電話傳簡訊，以前動輒每月4,000、5,000元台幣的通話費、簡訊費已不復見，過年過節的拜年簡訊也沒得賺了。還有「相機業」，原PO說「整個完蛋，我已經好幾年沒看到有人帶傻瓜型數碼相機出門了」。

▼▼▼這些家庭設備將會隨時代「被消失」▼▼▼

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「數碼相機」每10戶僅1戶家庭有

實際上，根據官方家庭收支調查資料顯示，10年來家庭設備變化最大的就是「數碼相機」（數位相機），從家庭設備普及率50.4%，平均每兩戶家庭就有一戶擁有，到最新一次調查剩下9.5%，主要還是現在手機拍攝功能佳與攜帶方便，取代了數碼相機的功能；另外「電話機」的家庭普及率也從94.8%減少至84.4%，10年來從幾乎戶戶一台電話機，演變到每百戶已經有15戶家裡沒有電話機，同樣也是部分功能被手機取代。

家庭「連網比率」成長最多

不過也是有增加的家庭設備產品，包括冷暖氣機、抽濕機、連網比率等，都是增加較為明顯的家庭設備，而迎接下個汽車世代來臨，預料汽車充電機也將是需求明顯增加的產品。成長幅度最大的是「連網比率」，從7成增加至93.2%，反映現代人與網絡已經分不開，另外，抽濕機普及率也從32.4%增加至41%，冷暖氣機也從89.9%增加至95.9%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，家庭設備演變與科技進步、氣候演變有所關聯，包括手機與網路興起，帶動上網需求增加，同時也取代部份的家用電腦的需求，極端氣候與住宅大樓興起等住宅型態，也帶動空調設備的需求增加，而北部因濕度較高，也帶動除濕機的需求增加，若搭配新的機型與聯網設備，遠端就可遙控部分電器，進行有了智慧家庭的雛形，而下個世代因應電動車趨勢來臨，可能越來越多的新社區或住宅，都會進行汽車充電機設備的裝設。

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